Tenere sotto controllo le gomme dell’auto o della propria moto, specie se li si utilizza spesso, è un fattore fondamentale per la propria sicurezza in strada e, dobbiamo dirlo, non sempre le stazioni di servizio nostrane sembrerebbero in grado di confrontarsi anche con la semplicissima esigenza di riportare gli pneumatici alla giusta pressione.

Tra colonnine dell’aria guaste, se non proprio assenti, o stazioni di servizio generalmente spoglie e/o decadenti, avere con sé un compressore portatile (anche e soprattutto in occasioni di viaggi con tratte molto lunghe) è dunque diventato fondamentale, e se non vi siete ancora attrezzati in tal senso, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta, visto che si tratterà di investire poche decine di euro!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è oggi in sconto l’ottimo compressore portatile del marchio emergente Aiker, perfetto per gonfiare pneumatici, ma comodo da portare in viaggio anche perché inclusivo di una funzione powerbank, capace di ricaricare anche un PC portatile, e con integrata una pratica e luminosa torcia LED.

Il prezzo proposto è ottimo, perché parliamo di appena 36,53€, contro il prezzo originale di 43,98€, e dunque di uno sconto pari al 17% che, considerando le buone caratteristiche di questo dispositivo, non sono da sottovalutare!

Compatto e portatile, questo ottimo dispositivo è realizzato con un resistente corpo in allumino, ed è stato progettato per disperdere in modo adeguato il calore emesso dal suo motorino interno, così che le performance restino stabili nel tempo, e non si verifichino danni neanche con un utilizzo continuato in piena estate.

Oltre a queste attenzioni tecniche, anche le perfomance proposte dal dispositivo sono notevoli, tanto che questo compresso è in grado di garantire una pressione massima di 150 PSI e un flusso d’aria di 32L/min, questo ottimo compressore elettrico può gonfiare ruote di diverse tipologie e dimensioni, da quelle per bici da strada, sino agli penumatici per auto che, da sgonfi, possono essere rimessi completamente in sesto in meno i 6 minuti!

Dulcis in fundo, come detto in apertura questo comodo dispositivo dispone anche di un’uscita USB da 5V/1A, e poiché il dispositivo dispone di una modalità powerbank, attraverso esso è possibile ricaricare smartphone o altri dispositivi.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon per l'acquisto del prodotto, con l'invito a provvedere subito a mettere questo utile dispositivo nel carrello, prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l'offerta termini prematuramente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

