Dovete partire in vacanza con la vostra macchina e, in caso di necessità, vorreste avere un attrezzo perfetto, leggero e tascabile da avere con voi? Questo compressore portatile, perfetto per auto e moto, è il prodotto perfetto ed è disponibile con un prezzo scontato di ben 30€.

Solo per poco, infatti, avrete l’occasione di portarlo a casa ad appena 99,99€ invece di 129,99€, una vera e propria occasione. Per applicare lo sconto dovrete sfruttare un semplice coupon, disponibile sulla stessa pagina del prodotto: vi basterà spuntare il box apposito prima di arrivare alla fase di checkout!

Il condotto dell’aria bypass verticale consente al flusso d’aria di passare attraverso l’intero modulo dal basso verso l’alto e la ventola di raffreddamento interna accelera la dissipazione del calore, garantendo un’elevata efficienza di gonfiaggio continua! Il cilindro grande da 19 mm e il magnete ad alta potenza e ad alta intensità, inoltre, vi assicurano un gonfiaggio super veloce, in appena 8,5 minuti in uno pneumatico completamente vuoto.

In più, come accennato nell’introduzione, è compatto e leggero per cui può essere portato in una mano, in tasca o in borsa senza alcuna fatica. Da non sottovalutare la maniglia per il trasporto in TPU che lo rende facile da trasportare anche attaccato a uno zaino senza paura di perderlo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: Vi ricordiamo di spuntare il coupon prima di andare al carrello per ottenere lo sconto di ben 30€

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!