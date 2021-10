Our Next Energy presenta una batteria ibrida da 1200 km di autonomia

Our Next Energy è una startup americana che sta lavorando allo sviluppo di un nuovo tipo di batteria ibrida dedicata alle auto elettriche, che secondo le prime informazioni dovrebbe essere in grado di fornire fino a 1200 km di autonomia con una sola carica.

Il lavoro di Our Next Energy sembra trovarsi in una fase già sufficientemente avanzata da attirare importanti investitori: in un recente round di finanziamenti la compagnia è stata in grado di raccogliere ben 25 milioni di dollari grazie al supporto di personaggi di spicco come Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson, e a fondi di investimento come BMW i Ventures.

Le prime informazioni tecniche fornite sulla batteria messa a punto da Our Next Energy sembrano promettenti: la batteria ibrida messa a punto sarebbe in realtà composta da 2 batterie diverse, di cui una dedicata ai brevi spostamenti quotidiani e una da utilizzare in caso di lunghi viaggi. Aries e Gemini, questo il nome delle due batterie che compongono il pacchetto, differiscono sia nella struttura sia nelle componenti chimiche utilizzate, e ognuna è progettata per assolvere al suo compito specifico.

Il CEO di Our Next Energy, Mujeeb Ijaz, si è detto molto soddisfatto dei fondi raccolti durante l’ultimo round di finanziamenti: “Un sostegno economico importante come quello che abbiamo ricevuto ci permetterà di lavorare con una prospettiva sul lungo periodo. Vogliamo progettare e portare sul mercato tecnologie in grado di rivoluzionare la mobilità elettrica, portandola su un altro livello. Abbiamo già qualcosa di molto concreto tra le mani, e i fondi raccolti lo dimostrano.”

Il futuro di Our Next Energy è ancora in divenire, ma la strada imboccata sembra quella giusta, tanto che la compagnia ha annunciato di aver già ricevuto un ordine per una fornitura di batterie per un periodo di 5 anni, anche se per il momento non è stato svelato il nome del compratore.