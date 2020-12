Pagani e Pirelli, insieme per un messaggio di speranza di fine anno

Nell’insolito silenzio notturno di una Milano costretta al coprifuoco a causa della pandemia globale di Coronavirus, canta il maestoso motore a dodici cilindri di derivazione Mercedes AMG che alimenta la Pagani Zonda. Pagani e Pirelli hanno deciso di lanciare un messaggio di speranza di fine anno a tutti coloro che sono costretti a rimanere in casa: un incoraggiamento a continuare a sognare. Il messaggio, utilizzato come titolo del video che potete trovare di seguito, è decisamente chiaro: “l’immaginazione e la determinazione ci tengono in movimento. I sognatori sono coloro che muovono il mondo“.

Non è la prima volta che il marchio di lusso dell’imprenditore argentino Horacio Pagani si trova al centro di attività lodevoli. Già in passato Pagani ha contribuito ad aste di solidarietà e al reperimento di finanziamenti per iniziative sociali a favore di progetti encomiabili. Lo scorso anno, ad esempio, Horacio ha partecipato ad una raccolta fondi dedicato alle donne in difficoltà per il progetto “Everyday Essentials”, ospitato proprio all’interno del famoso museo di San Cesario sul Panaro.

Per i più curiosi, la vettura utilizzata per le riprese è invece una Zonda F in colorazione arancione, denominata così quale omaggio al grande campione dell’automobilismo Juan Manuel Fangio, spinta da un motore Mercedes-AMG V12 da 7,2 litri e 602 CV. In produzione a per circa sei anni, dal 2005 al 2011, e sostituita dalla più estrema Pagani Huraya, l’hypercar del marchio modenese è in grado di coprire lo scatto da 0-100 in appena 3,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 345 Km/h.

Prodotta in 25 esemplari nella sua variante base e in solo 10 unità nella versione “Cinque”, quest’ultime realizzate su richiesta del concessionario ufficiale Pagani di Hong Kong, la vettura è visibile -previo prenotazione- all’interno del museo di San Cesario sul Panaro.

Di seguito il breve ma intenso video realizzato in collaborazione con Pirelli: accendete gli speaker, ne vale la pena.