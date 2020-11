Pagani Huayra Roadster, consegnato l’ultimo dei 100 esemplari

La casa automobilistica Pagani celebra la vendita di tutti i 100 esemplari di Huayra Roadster. Un annuncio da parte della casa di San Cesario sul Panaro ufficializza l’uscita dell’ultimo esemplare della hypercar dalle proprie linee di produzione.

Pagani, in occasione della celebrazione dei 100 esemplari, ha espresso il proprio entusiasmo sulla propria pagina Facebook ufficiale:

A poco più di 3 anni dal debutto mondiale, tutti i 100 esemplari di Huayra Roadster sono stati consegnati con successo ai loro fortunati proprietari, grazie all’impegno e alla forte passione del team Pagani. Che viaggio meraviglioso che è stato! 100 esemplari molto diversi l’uno dall’altro e altamente personalizzati in base al gusto personale del rispettivo proprietario. Questo è eccezionale.

Esemplare numero 100

L’esemplare numero 100 celebrato dalla casa automobilistica italiana presenta delle caratteristiche che lo contraddistinguono da tutte le altre; più in dettaglio, l’inedito design include una serie di finiture giallo brillante all’interno dell’abitacolo.

Personalizzazioni uniche

Nonostante i dettagli regalino un design unico ad ogni Huayra Roadster grazie all’implementazione di un programma di personalizzazioni uniche, l’aspetto che accomuna tutte le 100 vetture realizzate riguarda il motore. Nel dettaglio un V12 biturbo da 6,0 litri sviluppato da Mercedes-AMG, in grado di erogare 764 CV di potenza massima e 1.000 Nm di coppia. Inoltre, le prestazioni del propulsore consentono di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. La casa automobilistica offre in abbinamento un cambio semi-automatico a sette rapporti oltre alla trazione posteriore.

Anteprima mondiale nel 2017

Nel lontano 2017, in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra, l’azienda italiana decise di presentare in anteprima mondiale la Huayra Roadster. A distanza di ben tre anni il costruttore modenese dà l’annuncio della fine della produzione con l’ultimo esemplare della vettura. Hypercar dunque uniche ed esemplari realizzate per soddisfare a pieno le esigenze degli utenti mantenendo, allo stesso tempo, il lusso che contraddistingue le auto del brand.