Pagani: online il nuovo configuratore per Huayra BC Roadster in stile Need For Speed

Pagani ha deciso di regalare a tutti noi appassionati un assaggio di quello che significa poter configurare un’auto da sogno a proprio gusto, e lo ha fatto realizzando un bellissimo configuratore dedicato alla Pagani Huayra BC Roadster, l’esclusivissima hypercar prodotta in soli 40 esemplari e proposta a un prezzo base di 3,7 milioni di euro.

Vi basta una connessione a internet per accedere al configuratore dedicato alla Huayra BC Roadster; una volta entrati, sarà possibile scegliere la colorazione e lo stile di diverse parti dell’auto, ed essa cambierà in tempo reale per mostrarvi gli abbinamenti cromatici scelti. Ma non è tutto: una volta configurata l’auto a proprio piacimento, sarà possibile ammirarla in diversi scenari – sia statica sia in movimento.

Le possibilità di personalizzazione sono molte: dal tipo di livrea, classica o bicolore, passando per la finitura dei cerchi, fino al colore degli interni – si può persino scegliere se installare il tetto sulla macchina o se lasciarla scoperta. Non c’è che da sbizzarrirsi con la fantasia.

Grazie alla partnership stretta con Nvidia e all’utilizzo di Unreal Engine, Pagani è in grado di regalarci dei piccoli video con protagonista la nostra Huayra, oltre a foto in altissima risoluzione facilmente scaricabili dal configuratore stesso. Varie angolazioni e paesaggi diversi, alta risoluzione e un dettaglio grafico degno dei migliori videogiochi rendono questo configuratore un gioco molto divertente per chi può solo sognare una Pagani; ci consoleremo con qualche wall-paper di una Pagani Huayra BC Roadster in varie colorazioni anche un po’ imprevedibili.

Cosa ne pensate di questo simpatico configuratore? Siete tra coloro che si divertono a configurare auto senza il reale interesse ad acquistarle? Fatecelo sapere nei commenti, e raccontateci qual è la Pagani Huayra BC Roadster che vi piace di più.