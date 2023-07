Una decisione storica presa dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione potrebbe avere un impatto significativo sui diritti dei residenti nei condomini. La sentenza numero 31700, emessa lo scorso 20 luglio, ha stabilito che chi parcheggia senza autorizzazione nel cortile condominiale può essere denunciato per due reati: invasione di edifici e la violazione di domicilio.

Il caso nasce da un professionista benestante di Napoli, titolare di un contratto di locazione per uno studio, che ha continuato a parcheggiare la sua auto o moto nell’area comune del condominio, nonostante gli sia stata revocata l’autorizzazione dall’amministratore. La sentenza della Cassazione ha sottolineato il reato di invasione di terreni o edifici previsto dall’articolo 633 del codice penale, anche grazie alla presenza di immagini e comunicazioni emanate direttamente dall’assemblea condominiale.

Tuttavia, è la violazione del domicilio a suscitare particolare interesse. Secondo l’articolo 614 del codice penale, il cortile rientra nella nozione di “appartenenza” dell’abitazione e pertanto si classifica come una violazione di domicilio. La nozione di privata dimora comprende i luoghi in cui si svolgono attività della vita privata e che non sono accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

Da ora in poi, il disturbo causato dal parcheggio non autorizzato potrebbe essere sostituito dal rispetto delle leggi. Questa decisione giuridica rappresenta un importante passo avanti a favore dei residenti dei condomini, proteggendo il loro diritto di escludere chiunque non sia autorizzato a utilizzare spazi comuni. In altre parole, da oggi è possibile denunciare chi parcheggia l’auto in un cortile condominiale di cui non è abitante. Attenzione però alla rimozione, questo aspetto rimane solo una possibilità delle Forze dell’Ordine, nessun cittadino potrà rimuovere in via indipendente alcun veicolo.