La Nidec Industrial Solution, una tra le aziende leader per la produzione di motori e generatori elettrici, ha appena fatto partire, presso la sua sede cinese di Guangzhou, Nidec Auto Drive System Co., Ltd., la produzione di una nuova generazione di powertrain.

Il nuovo motore verrà prodotto in serie e prenderà il nome di Gen 2 (da Generation 2), e porterà parecchie migliorie rispetto alla prima versione. La produzione appena avviata riguarda un motore da 100kW (136 CV), che offrirà maggiore potenza e coppia (+20%) ma un peso addirittura inferiore del 19%. Anche il rumore è stato ridotto da 6 ad 8 decibel.

I guadagni in fatto di potenza e il calo di peso sono merito di nuovi magneti e inverter di dimensioni ridotte. Diminuisce anche la quantità di terre rare utilizzate (principalmente disprosio e terbio) grazie ad una migliore capacità di raffreddamento, basata sul sistema di circolazione dell’olio a due vie di nuova concezione.

Attualmente è in produzione il 100kW, ma gradualmente altri modelli della gamma saranno sostituiti dal Gen2; i prossimi a passare alla nuova tecnologia dovrebbero essere il 150kW e il 200kW

Nella versione attualmente in produzione raggiunge i 2.400 Nm di coppia massima e regimi di rotazione di di 1.250 giri/minuto con una potenza nominale di 38 kW (la potenza di picco è di 100 kW). La tensione d’esercizio varia tra i 300 e i 460 Volt. Il tutto in soli 57 kg di peso

Col nuovo E-Axle Gen 2, Nidec punta ad assicurarsi una quota del mercato dei motori elettrici pari al 44% entro il 2030. Se col Gen.1 l’Azienda aveva ottenuto un successo di mercato più che buono, con 520.000 unità prodotte ad oggi, non c’è da stupirsi se il powertrain appena andato in produzione, potrà ripetere gli ottimi numeri di vendite ottenuti fin’ora dalla casa, se non migliorarli.

Attualmente Nidec ha accordi con alcune case automobilistiche come Geely, e joint-venture con GAC e PSA. Con quest’ultima ha intrapreso la collaborazione dal 2018, allo scopo di progettare e sviluppare motori elettrici che sono prodotti nello stabilimento di Trémery, piccola cittadina del dipartimento della Mosell.