Paura di cadere? Arriva il monopattino elettrico a tre ruote

I monopattini elettrici sono ormai un mezzo di trasporto più che diffuso nelle nostre città e ultimamente abbiamo riportato diverse notizie a riguardo complice l’interesse da parte del Governo di istituire una serie di normative che siano in grado di regolamentarne l’utilizzo. Insomma, più rigore e meno utilizzo selvaggio.

Ad oggi, quando si pensa al monopattino elettrico si immagina sempre un mezzo a due ruote ma questo concetto potrebbe presto cambiare. Il produttore di scooter a batteria Gotrax ha infatti presentato un monopattino elettrico a tre ruote, una sorta di “trike”, decisamente più stabile e preciso nelle manovre.

Le ruote posteriori inoltre sono dotate di sospensioni a molla che permettono di piegarsi bene in curva e accompagnare meglio la sterzata. G Pro, questo è il nome del mezzo, vanta uno pneumatico da 10mm all’anteriore e due da 8,5mm montati sul posteriore: tutte le ruote sono infine dotate di freno a disco. La spinta è assicurata da un motore elettrico da 300 Watt che trasmette il moto sulla ruota anteriore che permette una velocità massima di 25 km/h. L’autonomia dichiarata è di 38 km anche se è strettamente collegata alle modalità di utilizzo e ai profili di guida selezionati. Interessanti novità anche sul fronte della sicurezza dove il produttore ha installato una sorta di blocco elettrico, sbloccabile solo tramite passcode.

Il prezzo è di 899 dollari e sarà disponibile in tre colorazioni: nero, blu e verde. Arriverà anche in Italia? Al momento non è chiaro ma sicuramente potrebbe essere un modello divertente e interessante da provare.