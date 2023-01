Nel corso degli anni la tecnologia ha portato all’implementazione di sistemi sempre più innovativi sulle auto di ultima generazione. Non a caso, le tecnologie più moderne mirano ad ottimizzare l’esperienza di guida ma, talvolta, possono capitare spiacevoli inconvenienti. Se da una parte le auto moderne sono ricche di sistemi ausiliari che consumano la batteria, dall’altra quelle più rodate possono perdere autonomia se non si mantengono controlli adeguati. Non dimentichiamo che anche lunghi tempi di inattività, frequenti brevi distanze di guida, temperature al di sotto dello zero e funzioni di comfort, possono portare anche le batterie migliori verso i propri limiti. Come fare, dunque, per stare al sicuro? Semplice, acquistando un’avviatore di emergenza da portare sempre in auto.

L’avviatore di emergenza che vi proponiamo fornisce alla batteria una potenza di avviamento del tutto affidabile. In pochissimi secondi sarà possibile avviare la batteria scarica a 12V grazie alla corrente di picco pari a 1000A. Tuttavia, la tecnologia di sicurezza di cui è dotato l’accessorio garantisce protezione contro le esplosioni e inversione di polarità rendendolo totalmente sicuro per gli utenti.

L’alimentatore di avviamento può essere anche utilizzato come power bank per ricaricare smartphone, tablet o accessori compatti fino a 2,1amp grazie alla sua capacità di 13200 mAh. Le caratteristiche non finiscono qui: grazie alla dotazione di 4 modalità di illuminazione a LED, questo alimentatore di avviamento può anche trasformarsi in luce d’ emergenza in caso di scarsa luminosità. Nessun problema in caso di pioggia grazie alla certificazione ip67 che rende il dispositivo resistente ad acqua e polvere.

Con soli 49,99 euro, grazie allo sconto del 17% disponibile su Amazon, potete portare a casa l’avviatore Flylinktech con design esterno ergonomico e resistente, dotato di cavi Flylintech dotati di morsetti interamente metallici che impediscono un’eventuale rottura causata dall’uso a lungo termine.

L’utilizzo è del tutto semplice: dopo aver acceso l’interruttore di alimentazione, ed esservi assicurati che il livello della batteria sia almeno del 20%, è indispensabile inserire la spina della smart clip nell’avviamento e collegare i morsetti ai poli della batteria del veicolo.