Le calze da neve, qui il nostro approfondimento, sono presenti sul mercato da oltre un decennio ma solo di recente sono state omologate e equiparate alle più comuni (e scomode) catene da neve. A differenza di quest’ultime, infatti, le calze da neve sono decisamente veloci e facili da montare, con uno spazio a bordo più contenuto, una compatibilità estesa e un prezzo di acquisto tendenzialmente inferiore.

Certo, non possono sostituire completamente le catene da neve ma rappresentano comunque un ottimo supporto in caso di necessità. Come accennato, le calze da neve sono maggiormente compatibili e, grazie al loro disegno, possono essere utilizzate su vetture definite “non catenabili”. Al netto di questo, è bene però ricordarsi di rispettare le misure riportate sulla confezione per assicurarsi una piena compatibilità; non esiste una taglia generica univoca, tuttavia le cinque in sconto e messe a disposizione da Goodyear offrono un’ampia gamma di ruote a disposizione. Inoltre, è bene verificare che adottino l’omologazione EN 16662-1-2020 che le parifica alle catene da neve.

Dal formato Extra Extra Large allo Small, la gamma UltraGrip di GoodYear è tutta scontata su Amazon e vista la stagione potrebbe tornare decisamente utile; gli sconti variano dal 17% (XXL) al 4% (Small), bloccando il prezzo intorno ai 50 euro. Non si tratta di una spesa folle, considerato l’utilizzo limitato, l’assenza di partii meccaniche in gioco e l’estesa compatibilità su più misure di pneumatici, potrebbero durarvi per diversi anni. Di seguito vi riportiamo le compatibilità di ogni prodotto ricordando che, analogamente alle catene da neve, la velocità da usare con i dispositivi montati è limitata a 40 km/h. Ricordatevi inoltre che sono da montare sull’asse che conferisce motricità; sulle vetture a trazione integrale (come molte elettriche anche) è consigliabile prendere un doppio set come suggerito dal nostro CdS, alternativamente è bene utilizzarle sull’asse sterzante principale.

Tutti i prodotti sono venduti (Store ufficiale GoodYear) e spediti da Amazon.