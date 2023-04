La società PepsiCo ha presentato la sua flotta di camion Tesla Semi, acquisto giunto a termine grazie ad una sovvenzione del distretto della qualità dell’aria di Sacramento. Il nuovo mezzo a emissioni zero della casa automobilistica Tesla è dunque entrato a far parte della flotta di veicoli di PepsiCo, società che è attualmente impegnata a portare avanti le sue politiche di sostenibilità per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dai veicoli.

Il Sacramento Metropolitan Air Quality Management District ha pagato 18 dei 21 camion da utilizzare presso l’impianto di imbottigliamento di South Sacramento con 4,5 milioni di dollari in sovvenzioni. PepsiCo ha ricevuto un totale di 15 milioni di dollari in sovvenzioni statali e locali per i veicoli e le infrastrutture di ricarica sia a Sacramento che a Modesto, oltre a 40.000 dollari per veicolo dal governo federale, ha affermato Alberto Ayala, il suo direttore esecutivo.

Non dimentichiamo che nei mesi scorsi il sito Tesla Semi Megacharger di PepsiCo è stato ottimizzato proprio in vista dell’arrivo dei nuovi veicoli della casa automobilistica statunitense. Nello specifico, l’azienda ha installato stazioni di ricarica rapida ad alta potenza con quattro punti di ricarica da 750 kW, anche se dettagli sulle stazioni o sul connettore di ricarica non sono stati diffusi.

Grazie alle 18 unità del camion elettrico Tesla Semi la società PepsiCO vanta della la prima area metropolitana dotata di camion a emissioni zero di Classe 8 che saranno utilizzati presso l’impianto di imbottigliamento dell’azienda a Sacramento, in California.

È fondamentale per noi. Abbiamo alcuni obiettivi piuttosto aggressivi per decarbonizzare la nostra attività. Ed entro il 2040, puntiamo a decarbonizzare quasi il 40% della nostra flotta, ha affermato Todd Squarek, Chief Sustainability Officer di PepsiCo.

Secondo quanto diffuso, i camion Tesla Semi hanno un’autonomia di circa 640 km con una singola ricarica. La stessa casa automobilistica statunitense parla di un’autonomia di circa 800 km a pieno carico, con un consumo di 1,7 kWh per miglio, pari a 1,06 kWh/km.