Il canale YouTube “The Triple F Collection” ha organizzato una gara di accelerazione estrema tra tre delle auto più incredibili al mondo, mettendo in competizione la Rimac Nevera contro una Bugatti Chiron Super Sport e una Tesla Model S Plaid.

Se c’è un’azienda che può competere con il prestigio delle prestazioni della Bugatti nel campo delle auto elettriche, questa è Rimac che ora, è anche sotto lo stesso gruppo aziendale di Bugatti. Nevera, pubblicizzata come l’auto elettrica più veloce del mondo, è una hypercar completamente elettrica dotata di quattro motori individuali, che producono una potenza combinata di 1.914 CV e 1.741 Nm di coppia.

La Tesla Model S Plaid è l’unica concorrente a quattro porte in questa sfida che, sebbene la sua carrozzeria da berlina, vanta un’accelerazione sbalorditiva di 2,3 secondi per lo scatto da 0-100 km/h. Si tratta di un valore da vera hypercar, superato solo dalla stessa Nevera e dalla Pininfarina Battista. La configurazione a tre motori della Model S Plaid eroga oltre 1.000 cavalli e può raggiungere una velocità massima di circa 322 km/h.

La Bugatti Chiron Super Sport è l’unica endotermica pura presa in esame in questo test ed è alimentata da un motore W16 quad-turbo da 8,0 litri che eroga 1.577 CV e 1.180 Nm di coppia. Nonostante il suo peso relativamente elevato, è più leggera sia della Rimac che della Tesla, conferendo un vantaggio in termini di accelerazione non indifferente.

I risultati della gara, svoltasi su un vecchio e polveroso aeroporto, sono stati piuttosto interessanti. Nonostante l’handicap di peso della Rimac Nevera, questa è riuscita comunque a battere la Bugatti Chiron Super Sport nella gara di accelerazione, anche dopo più tentativi. Discorso analogo anche nei confronti della Plaid, stracciata quasi più della Bugatti.

Se in termini di prestazioni rappresenta un confronto curioso sotto più punti di vista, sotto al profilo economico sembra non esserci proprio partita. Ricordiamo infatti che sia Bugatti sia Rimac hanno un valore di mercato ben superiore ai 2 milioni di euro, mentre Tesla, con la sua Plaid, chiede poco meno di 135mila euro.