Lamborghini compirà 60 anni l’anno prossimo e l’azienda potrebbe festeggiare l’avvenimento commercializzando una nuova misteriosa vettura. Grazie alle indagini di CarBuzz, siamo già in grado di sapere quale sarà il modello che Lamborghini avrà intenzione di presentare e i proprietari attuali della Countach non ne saranno particolarmente felici; stando a quando riportato, infatti, dovrebbe arrivare la Lamborghini Countach 60 Anniversario.

Si sospetta che questa edizione speciale possa seguire la produzione limitata dell’attuale Countach, solo 112 esemplari, e integrare tutte quegli aspetti assenti sull’attuale modello come, ad esempio, l’alettone prominente tanto discusso.

Tuttavia, l’ala della Countach non era in realtà un’opzione di fabbrica e la Countach standard (e molte delle sue varianti) non l’hanno mai avuta. Era principalmente un aspetto estetico, in quanto Lamborghini non aveva ne tempo ne modo di seguire nuovamente tutto il ciclo di omologazione per un alettone. Per questo motivo l’alettone della Countach di Walter Wolf venne installato solo successivamente alla produzione della vettura, proprio perché non rappresentava un aspetto fondamentale per Lamborghini. Per il 60° Anniversario, il marchio italico potrebbe aggiungerla per accontentare gli appassionati più estremi.

Cosa possiamo attendere sotto al cofano? Nessuna informazionne chiara in merito, ma considerata la storia del marchio è facile pensare che troveremo il medesimo propulsore ibrido dell’attuale Countach, magari con uno step di potenza superiore così per renderla ancora più “aggressiva”. Per chi non fosse aggiornato, l’attuale Countach sviluppata in chiave moderna utilizza la base di partenza della della Sián, ossia un V12 6.5 che beneficia dell’aiuto elettrico per superare gli 800 cavalli (780 sono quelli erogati dal solo termico). In aggiunta al ruggente V12, è presente quindi un supercondensatore che ha il potere di scaricare e ricaricare energia in maniera rapidissima, con un rapporto fra peso dell’intero sistema ibrido e potenza erogata imbattibile. Direttamente sull’albero motore, infatti, “gravano” 34 kg per 34 CV : un rapporto incredibile.

Per acquistare uno dei 112 esemplari della LPI 800-4 erano necessari circa 2 milioni di euro, ci domandiamo quale cifra si raggiungerà con la nuova variante.