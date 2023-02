Nel corso degli anni la tecnologia ha portato numerose ottimizzazioni nelle nostre auto non solo in termini di prestazioni ma anche di design. Attualmente il mercato ci dà la possibilità di cambiare radicalmente lo spazio interno della nostra auto trasformandolo in un ambiente esclusivo all’insegna del comfort.

Volete donare un tocco di originalità alla vostra auto migliorandone l’estetica e rendendola unica? Capita spesso ormai di vedere automobili personalizzate con illuminazioni a LED che caratterizzato svariati punti dell’abitacolo. Le luci LED per interni auto ​offrono, infatti, una varietà di colori che vi permetterà di aumentare il divertimento alla guida. Se vuoi conferire quel tocco di originalità al tuo veicolo, personalizzala con le luci led Winzwon vendute su Amazon ad un prezzo piuttosto vantaggioso. Per poco tempo, infatti, l’e-commerce le offre a 19,96 euro, grazie ad uno sconto del 26%, e spedizione gratuita.

Montando la striscia di LED sotto il cruscotto dell’auto si viene a creare un’atmosfera unica che dona un effetto particolare all’abitacolo. Per donare un ulteriore tocco di originalità alla vostra auto la striscia LED integra un microfono ad alta sensibilità che consente alle luci di cambiare colore a ritmo di musica creando un’atmosfera più elegante. Ad alimentare le luci Led Winzwon un cavo USB con alimentazione a 12V progettato con un cavo lungo che lo rende adatto a tutti i modelli di auto.

Dopo aver incollato le luci LED nell’abitacolo tramite il fissaggio adesivo, per utilizzarle dovrete solamente inserire il cavo nella porta USB della vostra auto. L’utilizzo è reso estremamente semplice grazie all’apposita app duoCol Strip che consente di regolare colori, luminosità, velocità, ma anche attivare e disattivare le luci tramite smartphone.

Per evitare di distrarre il conducente consigliamo di posizionare le luci led in modo da non abbagliare la visuale durante la guida con eventuali riflessi.