Peugeot e-208 sarà acquistabile da 349 euro al mese

La Peugeot e-208, versione elettrica del noto modello della casa francese, sarà acquistabile in Italia a rate al prezzo mensile di 349 euro al mese. A questa rata andrà ad aggiungersi un anticipo di 5.900 euro IVA inclusa.

L’elettrica compatta del segmento B sarà disponibile nella formula a noleggio nella versione GT-Line, quella top di gamma, seguendo il Free2Move Lease, che inserisce nel canone mensile ogni costo necessario per l’auto. Con un contratto di 48 mesi e 60.000 km di massimale di percorrenza, il prezzo di 349 euro mensile (più il canone già citato) si tramuterà in un totale di 22.300 euro, grazie soprattutto al vantaggio economico dovuto dall’ecobonus di 4.000 euro (senza rottamazione, la quale andrebbe a scalare ulteriori 2.000 euro).

Abbiamo parlato di offerta tutto incluso: il canone mensile infatti sarà comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura RCA, antifurto con polizza incendio e furto e tassa di proprietà. Non mancherà infine la batteria, fornita con garanzia 8 anni/160.000 km per il 70% della sua capacità di ricarica.

Conosciamo meglio l’auto: la Peugeot e-208 utilizza la piattaforma modulare CMP. Per questo l’auto monta un pacco batterie da 50 kWh raffreddato ad acqua con autonomia massima di 340 km con una ricarica. Il motore è da 100 kW con una coppia istantanea di 260 Nm (da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi).