Piaggio: con l’acquisto online la consegna è a domicilio e l’assistenza garantita

La pandemia da Covid-19, e le relative restrizioni per contrastarla, hanno compromesso il commercio dei veicoli a motore. Piaggio per cercare di contrastare la crisi si è organizzato con l’e-commerce. Il noto costruttore italiano permette l’acquisto di un nuovo veicolo in totale sicurezza e garanzia, da casa.

Un servizio nato con l’intenzione di assicurare ai propri clienti non solo assistenza ma garantendo l’apertura di un concessionario virtuale. Un modo per cercare di risollevare un settore gravemente colpito che nei primi mesi dell’anno aveva mostrato dinamismo e crescita: i mezzi a due ruote sono scelti da molti clienti per questioni di praticità. L’estate aveva mostrato un segno positivo, confermando il trend positivo.

Dal concessionario a casa con un click

Per acquistare un modello Piaggio è sufficiente collegarsi al sito web. Un configuratore virtuale permette al cliente di realizzare un veicolo intorno al proprio gusto e al proprio stile; la versione preferita e la formula d’acquisto. Permuta, consultare le promozioni in vigore, accedere a soluzioni di finanziamento.

Conclusa la configurazione e selezionata la formula d’acquisto preferita, si conferma l’acquisto e il punto vendita provvederà a consegnare il mezzo direttamente al domicilio indicato. Il concessionario scelto offrirà inoltre un completo servizio di assistenza telefonica, in modo da seguire tutte le fasi di vendita fino alla consegna.

Assistenza e manutenzione garantite

I punti vendita e le officine resteranno aperte (anche nelle zone rosse) per assicurare a tutti i clienti del gruppo per assistenza e manutenzione al proprio veicolo. Una soluzione in linea con le prescrizioni previste dal nuovo dpcm. I proprietari di un mezzo Aprilia, moto Guzzi, Piaggio e Vespa potranno così fare affidamento al proprio concessionario di fiducia, qualora si verificasse qualche problema.

Piaggio assicura così ai propri clienti concreta vicinanza, offrendo un servizio di vendita del nuovo online e sicuro e assistenza e manutenzione mantenendo attivi i propri punti vendita e relative officine. Una situazione che potrebbe agevolare chi, nonostante le limitazioni, necessita della propria due ruote per recarsi al lavoro o andare a fare la spesa e dovesse sfortunatamente incappare in qualche imprevisto.