Siamo solo agli albori dell’era della mobilità elettrica, e i produttori di auto sportive stanno ancora dibattendo su quale sia il miglior modo per trasmettere le emozioni di guida tipiche di un’auto endotermica pur realizzando un’auto che usa soltanto un motore elettrico; BMW ha assoldato addirittura Hans Zimmer per realizzare il sound delle sue elettriche più potenti – lo abbiamo ascoltato noi stessi durante la prova della BMW i4 di qualche settimana fa, mentre altri marchi pensano a soluzioni più rumorose e accattivanti, come Dodge con la sua muscle car elettrica. Altri, come Automobili Pininfarina, hanno deciso di non provare a imitare le auto endotermiche ma di proporre qualcosa di nuovo e rivoluzionario, come del resto è quasi tutto nel progetto della Pininfarina Battista.

“Suona Puro” è il nome della strategia sonora scelta da Pininfarina: secondo quanto afferma il produttore ci sono volute più di 2000 ore di ricerca, sviluppo e lavoro pratico per arrivare al punto a cui sono arrivati; il suono sviluppato appositamente per la Battista si basa sulla frequenza di 432 Hz, una frequenza nella quale è riconosciuta la capacità di risollevare l’animo umano, renderlo più calmo e appagato – è una frequenza amata molto da compositori classici come Giuseppe Verdi, ed è stata lavorata con sapiente precisione dai tecnici del suono di Pininfarina per creare un suono che sia esclusivo della Battista.

Scordatevi il rombo di un V12, non era assolutamente quello l’obiettivo: il suono, ottenuto tramite una lavorazione software, viene emesso dagli altoparlanti (12) presenti nell’auto, e cambierà in base alla modalità di guida scelta, in base alla velocità, al grado di sterzata e alla coppia che si sta erogando in quel momento. Si va dalla modalità ‘Calma’ fino a quella ‘Furiosa’, passando per ‘Pura’, ‘Energiza’ e ‘Carattere’.

Il video che vi riportiamo di seguito ci dà un assaggio del rumore che sarà emesso dalla Battista: un rumore basso, morbido, decisamente diverso dal rumore acuto emesso normalmente dalle auto elettriche.