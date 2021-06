Pininfarina disegna i camion ecologici di Gaussin

Pininfarina e Gaussin hanno stretto un accordo di collaborazione che porterà la società italiana specializzata nella progettazione di carrozzerie di auto a disegnare la nuova linea di camion a zero emissioni della ditta francese.

Gaussin ha un catalogo di veicoli e prodotti dedicati ai trasporti e alla logistica decisamente ricco, con una flotta di oltre 50,000 veicoli in tutto il mondo. I nuovi camion che Pininfarina andrà a disegnare saranno realizzati sulla nuova piattaforma skateboard modulare progettata dalla stessa Gaussin, in grado di ospitare motori elettrici e a idrogeno.

Gaussin ha già in mente diversi veicoli da realizzare su questa piattaforma: si parte con un camion di classe 8, un autocarro pesante da più di 15.000 kg di peso, in grado di percorrere fino a 1200 km, passando per furgoni più piccoli da utilizzare in ambienti cittadini, camion più rigidi dedicati ai cantieri – tra cui ci saranno anche una betoniera e un camion con cassone ribaltabile, e persino dei camion da corsa.

“La vita in cabina dev’essere allineata con quelle che sono le necessità della mobilità moderna. Dev’essere un collegamento tra l’autista e la sua missione, tra il camion e l’ambiente che lo circola. Deve essere pulita, sicura, facile da utilizzare ma allo stesso tempo intelligente per operare con la massima efficienza.. e deve essere riconoscibile nel tempo. Pininfarina non solo ha progettato la cabina per come la sognavamo, ma è riuscita a raccontare una storia intergenerazionale. Dal canto nostro in Gaussin stiamo lavorando per offrire le migliori prestazioni ai nostri clienti, salvaguardando il pianeta per le prossime generazioni. Questo è il motivo principale che ci ha portato a collaborare con Pininfarina.” Queste le parole di Christophe Gaussin, CEO.

Purtroppo non abbiamo ancora immagini chiare del design realizzato dalla società italiana, per il momento Gaussin si è limitata a rilasciare l’immagine teaser che vi riportiamo, dalla quale si intravedono alcune delle linee disegnate da Pininfarina.