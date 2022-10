Alfa Romeo presenta il restyling dei modelli Giulia e Stelvio. L’aggiornamento estetico per entrambe le vetture riguarda principalmente l’introduzione dei fari Full-LED Adaptive Matrix di serie e una nuova griglia per l’inconfondibile trilobo, elementi che donano ad entrambe le vetture un aspetto più moderno e anche più simile al nuovo “family feeling” presente sulla Tonale.

La gamma delle nuove versioni di Giulia e Stelvio è strutturata come quella della Tonale, e sarà quindi possibile scegliere tra le versioni Super, Sprint, Ti e Veloce, al quale si aggiunge la serie speciale Competizione. Quest’ultima è un nuovo allestimento basato sulla versione Veloce ma caratterizzata dall’esclusivo colore grigio opaco Moon Light e con equipaggiamenti extra, come le pinze dei freni rosse, ammortizzatori adattivi, un cruscotto rivestito in pelle e, sullo Stelvio, cerchi da 21 pollici.

All’interno di entrambe le vetture, troviamo il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, per il quale è possibile scegliere fra te stili grafici differenti: Evolved, Relax ed Heritage. Il sistema d’infotainment, anch’esso rivisto, è adesso predisposto alla ricezione di aggiornamenti OTA, oltre che in parte gestibile da remoto tramite un’app dedicata. Anche Giulia e Stelvio ora sono dotate della tecnologia «NFT», il registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni di ogni singolo veicolo.

Alfa Romeo definisce questa nuova versione come “la massima espressione dell’essenza dell’Alfa Romeo in termini di stile, prestazioni e tecnologia”

Le motorizzazioni restano quelle già presenti in listino, quindi il diesel da 160 CV con trazione posteriore e il benzina da 2,0 litri turbo e 280 CV, a trazione integrale. Dovrebbe essere prevista anche la versione supersportiva Quadrifoglio da 510 CV, mentre restano in attesa di conferma, l’arrivo di un entry-level diesel da 190 CV oltre che un benzina da 200 CV. Al momento non sono annunciate motorizzazioni ibride. Le nuove versione di Giulia e Stelvio saranno in vendita a partire da febbraio 2023 e saranno prodotte nello stabilimento di Cassino (Lazio).