Accelerare i programmi di sviluppo sul mercato globale è tra gli obiettivi più importanti della casa automobilistica svedese controllata da Volvo. Non a caso, la casa costruttrice Polestar punta a vendere 50 mila veicoli entro la fine del 2022, con quota 30.400 raggiunta già a settembre scorso. Il lancio sul mercato della Polestar 3 previsto per il 2023 e della Polestar 4 nel 2024 non potranno che contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati per una rapida crescita.

Come dichiarato dall’ amministratore delegato del marchio, Thomas Ingenlath, Volvo fornirà a Polestar un prestito di 800 milioni di dollari (in 18 mesi), a cui si aggiungeranno altri 800 milioni di dollari, tra finanziamenti diretti e indiretti, provenienti dal principale azionista PSD Investment.

1,6 miliardi di dollari complessivi consentono a Polestar di concentrarsi sulla fornitura di più auto a più clienti e ci dà il tempo di sbloccare una gamma più ampia di alternative di finanziamento a lungo termine, ha dichiarato Johan Malmqvist, direttore finanziario di Polestar.

Ricevere denaro per il supporto finanziario e di liquidità da parte dei suoi due principali azionisti sarà dunque fondamentale per i programmi di sviluppo dei prossimi anni del costruttore svedese.

Accogliamo con favore il continuo supporto dei nostri principali azionisti in un momento in cui i mercati dei capitali sono volatili e imprevedibili. Con fondi sufficienti fino al 2023, restiamo concentrati sull’esecuzione del business. Oggi abbiamo circa 70.000 auto in circolazione e siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di consegnare 50.000 auto ai clienti nel 2022. Stiamo compiendo notevoli progressi suoi nostri ambiziosi piani di lancio di altre tre auto entro il 2026, ha aggiunto Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.

Non dimentichiamo che la casa automobilistica prevede di vendere 24.000 unità della Polestar 3 nel 2023, 67.000 nel 2024 e 77.000 nel 2025. Nel frattempo, tra le previsioni numeri di vendita pari a 43.000 esemplari per la Polestar 4 nel 2024 e 79.000 solo nel 2025. Polestar spera dunque di vendere circa 290.000 veicoli entro la metà del decennio.