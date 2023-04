Polestar 2, la berlina elettrica del marchio svedese che abbiamo potuto provare alcune settimane fa su MotorLabs, è la proposta elettrica aziendale più popolare della Germania nel 2022, battendo rivali come Tesla Model 3, Tesla Model Y e Volkswagen ID.4 in uno dei mercati automobilistici più esigenti al mondo.

Nella classifica generale, che include anche proposte endotermiche presenti da diversi anni, Polestar è riuscita raggiungere la top ten della classifica generale, che include favoriti di lunga data come Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Ford Focus e Skoda Octavia.

Secondo LeasePlan, la società che ha pubblicato i risultati il ​​mese scorso, la variante più popolare della Polestar 2 è stata la Long Range Dual Motor, con la versione Single Motor che è salita al secondo posto nell’elenco delle auto aziendali elettriche più popolari della Germania nel 2022. Anche la Dacia Spring occupa una delle prime tre posizioni, mentre altre elettriche più costose scalano solo la top 10.

La classifica attuale è la seguente:

Polestar 2 Long Range Dual Motor (10.6 percent) Polestar 2 Single Motor (9.7 percent) Dacia Spring (8.6 percent) Skoda Enyaq iV (6.9 percent) Renault Twingo Electric (6.3 percent) Tesla Model 3 Long Range (5.5 percent) Ford Mustang Mach-E (4.3 percent) Volkswagen ID.4 Pro Performance (3.3 percent) Tesla Model Y Long Range (3.2 percent) Mini Cooper SE (2.3 percent)

Nella classifica generale, che include i veicoli con motore a combustione interna, Polestar 2 è in decima posizione con la versione Long Range Dual Motor che rappresenta l’1,33% del volume totale di auto aziendali noleggiate lo scorso anno tramite LeasePlan in Germania.

Per quanto riguarda i dati di vendita, Polestar 2 ha registrato un forte aumento su base annua, con circa 51.000 unità vendute a livello globale nel 2022: un aumento di quasi l’80% rispetto all’anno precedente.

La situazione in Germania sembra quindi ben sposarsi con l’intenzione di alcune grandi aziende (oltre 30, tra cui Uber, Ikea, Coca-Cola e Leaseplan) di studiare una soluzione per creare una normativa che faccia diventare le flotte aziendali 100% elettriche entro il 2030. L’obiettivo è piuttosto ambizioso e, secondo i firmatari, avrebbe effetti positivi su tutto il mercato dell’automotive in vista del bando ai motori termici.

I dati relativi alle flotte italiane non sono ancora disponibili ma siamo certi che le elettriche non siano tra le più comuni; vi piacerebbe avere una Polestar 2 in azienda?