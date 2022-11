La casa automobilistica svedese festeggia la produzione dell’esemplare numero 100 mila della sua berlina elettrica Polestar 2. Un risultato del tutto importante se pensiamo che la produzione del veicolo, nello stabilimento cinese Volvo Cars di Luqiao, è stata avviata da due anni e mezzo. Ad aggiudicarsi il modello numero 100.000 è un cliente irlandese.

Con l’obiettivo di ottimizzare i piani di produzione, la casa automobilistica Polestar è al lavoro per portare sul mercato una serie di nuovi modelli elettrici ma anche per espandere la sua presenza in altri importanti mercati, tra cui l’Italia. Non a caso, per quest’anno la casa automobilistica punta a raggiungere il traguardo delle 50 mila vetture consegnate. Un obiettivo non del tutto lontano dato che nei primi 9 mesi dell’anno, il costruttore ha consegnato un totale di 30.400 vetture.

Come accennato, la 100.000esima Polestar 2 prodotta a Luqiao è destinata ad un cliente dell’Irlanda, uno dei mercati più nuovi del marchio, e si contraddistingue per la presenza di marcature sulle porte che celebrano il traguardo raggiunto.

É un risultato straordinario, soprattutto se consideriamo che abbiamo lanciato Polestar 2 durante la pandemia. Grazie al team e a tutti i nostri clienti che si sono uniti a noi in questo entusiasmante viaggio, ha dichiarato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.

Ricordiamo che attualmente la Polestar 2 è disponibile in due versioni, con trazione anteriore e single motor e con trazione integrale e dual motor. Nello specifico, il modello base è la versione Standard Range Single Motor con trazione anteriore, motore da 170 kW e batteria da 69 kWh in grado di offrire un’autonomia di 478 chilometri. La versione Long Range Single Motor riprende invece lo stesso motore da 170 kW ma include batteria da 78 kWh, con autonomia di 551 chilometri. Per quanto riguarda la versione top, Polestar offre la Long Range Dual Motor con trazione integrale e potenza complessiva di 300 kW: la batteria da 78 kWh garantisce un’autonomia di 487 chilometri.