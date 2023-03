Polestar comincia a mostrare i muscoli e lo fa in un mercato importantissimo come quello cinese, dove la casa svedese oggi di proprietà del gruppo Geely si ritrova a competere con modelli come Tesla Model X e BMW iX – la versione SUV del famoso pick-up elettrico americano: in Cina nelle ultime ore Polestar ha ridotto in modo evidente il prezzo di listino della sua Polestar 3, tagliando circa 30.000 $ dal prezzo delle due versioni proposte, base e Performance.

Inizialmente il prezzo di listino della Polestar 3 in versione base era stato fissato a 880.000 yuan, pari a 127.773 $, ma adesso il prezzo è sceso a 698.000 yuan, pari a 101.350 $; discorso molto simile per la Polestar 3 in versione Performance, che passa dagli iniziali 1.030.000 yuan, 149.550 $, agli attuali 789.000 yuan, 114.560 $. Le due auto quindi sono state “scontate” rispettivamente di 26.423 $ e 34.990 $.

Nonostante Polestar non abbia rilasciato dichiarazioni sul motivo questa decisione, è facile intuirlo semplicemente guardando i listini in Cina: tra i modelli più apprezzati dal mercato cinese abbiamo BMW iX, con un prezzo di partenza di 746.900 yuan, e l’imminente arrivo di Tesla Model X dopo il face lift darà un’ulteriore scossone al mercato, anche se in questo caso il prezzo sarà sensibilmente più alto, a 879.900 yuan pari a 127.758 $.

Polestar 3 è realizzata sulla base della Volvo EX90 e sarà alimentata da una imponente batteria al litio da 111 kWh di capacità: grazie alla configurazione elettrica da 489 cavalli di potenza totali, questa Polestar sarà in grado di scattare da 0 a 100 in 4.9 secondi, mentre se si sceglie la versione Performance il tempo sullo scatto scende a 4.6 secondi con una potenza complessiva di 517 cavalli.

Polestar 3 arriverà in Europa verso la fine dell’anno se tutto andrà secondo i piani, ma nel frattempo se siete interessati a scoprire di più su questo marchio che si sta specializzando nella produzione auto elettriche sotto l’egida del gruppo Geely, vi consigliamo di leggere la nostra prova dedicata alla Polestar 2.