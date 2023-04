La compagnia svedese Polestar si prepara a svelare l’auto elettrica più potente che abbia mai creato in occasione del Shanghai Auto Show del prossimo 18 aprile: si chiama Polestar 4 e viene descritta come un SUV coupè che sposa l’aerodinamica di una coupé con lo spazio interno di un SUV, il tutto racchiuso in un pacchetto impreziosito dalle più moderne tecnologie.

A giudicare dalle prime immagini, Polestar 4 mantiene lo stesso stile di design già visto sugli altri modelli della casa nata da una costola di Volvo: una linea pulita con angoli netti ed elementi di design ricercati, già apprezzati sui modelli Polestar 2 e Polestar 3, già in circolazione in Europa. A proposito di Polestar 2 e Polestar 3: questi modelli in Cina non sono mai arrivati, e sarà proprio il prossimo Auto Show di Shanghai l’occasione giusta per mostrarli al pubblico cinese, specialmente dopo che la Polestar 2 è stata aggiornata e offre ora 299 cavalli e un’autonomia maggiorata.

Polestar ha affermato che il suo modello “4” sarà la Polestar più veloce mai vista sulle strade: il riferimento è probabilmente alla velocità massima, che sarà maggiore rispetto a quella di Polestar 2 (204 km/h), di Polestar 3 (209 km/h) e di Polestar 1 (249 km/h), intorno ai 260 km/h.

Intervistato sull’argomento, il CEO di Polestar Thomas Ingenlath ha dichiarato: “Polestar 4 non è semplicemente una versione modificata del nostro primo SUV. Abbiamo rivisto l’intero design dell’auto per dare vita a una nuova razza di SUV coupè.”

Polestar sta vivendo un momento storico molto positivo, con i numeri della produzione che stanno finalmente crescendo, di pari passo con le vendite, in attesa che la compagnia si possa concentrare su modelli più intriganti come la roadster tanto chiacchierata – Polestar 6 – di cui finora abbiamo visto solo un concept.

Polestar 6 concept

Al momento in Italia si possono ammirare delle rare Polestar 2, noi abbiamo avuto il piacere di testarne una per qualche giorno e abbiamo raccontato qui le nostre impressioni; se siete in cerca di un’elettrica con interni curati e accoglienti e una buonissima autonomia, vi consigliamo di leggere la nostra prova.