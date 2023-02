La notizia non ci sorprende particolarmente, in fin dei conti Luminar ha già stretto un simile accordo con Volvo, ma ora è ufficiale: le Polestar del futuro, probabilmente partendo dal modello 2023 di Polestar 3, saranno dotate di tecnologia LiDAR grazie all’accordo che la casa di Geely ha stretto con la società statunitense con base a Orlando, in Florida.

Polestar 3

Il sistema LiDAR aumenta in modo sensibile l’indice di sicurezza dell’auto e aiuta a compiere un importante passo verso il giorno in cui tutti quanti avremo modo di muoverci in auto senza doverla guidare, grazie alla guida autonoma: questo è solo un primo passo, sarà necessario tanto altro lavoro e una capillare diffusione di queste tecnologie per far sì che funzionino al meglio e dal canto loro Polestar e Volvo, con la sua EX90, stanno dando il giusto contributo.

“Luminar è pioniera della tecnologia LiDAR a lungo raggio e questa stretta collaborazione ci permetterà di avere tante innovazioni nelle nostre auto del futuro. Non vediamo l’ora di mettere insieme l’esperienza del nostro settore di Ricerca e Sviluppo e di design del prodotto, così da integrare al meglio il LiDAR e sfruttarne tutte le capacità.” ha detto il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath.

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali, né tempistiche precise, in merito all’arrivo di una guida autonoma di livello 3 sulle auto elettriche di Polestar, o se è per quello anche di Volvo: l’hardware è pronto, il software è in avanzata fase di sviluppo, ma come spesso accennato la strada è ancora lunga – specialmente dal punto di vista burocratico e degli organi che regolano la circolazione stradale.

Polestar 5

I primi esemplari di Polestar 3 dotati di LiDAR dovrebbero arrivare sul mercato già durante il 2023 mentre per la tanto attesa Polestar 5 – avvistata al Goodwood in forma di prototipo da 872 cavalli e 898 Nm di coppia – bisognerà attendere almeno fino al 2024.