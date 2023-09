Polestar prosegue la sua espansione sul mercato italiano annunciando l’inaugurazione del suo primo Space a Milano, situato in Via Fantoli 28/14 (zona sud est). Questo spazio rappresenta una novità rispetto alla classica concezione di concessionaria, poiché si concentra sul veicolo e sulla mobilità elettrica.

Caratterizzato da un design minimalista e da un’interattività digitale, il Polestar Space ospita specialisti Polestar che forniscono consulenze e competenze senza interessi di commissione o obiettivi di vendita. I clienti hanno il controllo dell’intero processo, dalla prima consulenza sui materiali e i pacchetti, fino al test drive e, se lo desiderano, alla consegna del modello Polestar scelto.

Il primo Polestar Space italiano occupa una superficie di 300 metri quadrati, ma non sarà l’unico nel paese; la casa automobilistica ha annunciato l’apertura di un secondo Polestar Space a Roma entro la fine dell’anno. Nel punto vendita di Milano, i visitatori avranno la possibilità di ammirare non solo la berlina elettrica Polestar 2, ma anche il nuovo SUV elettrico Polestar 3, mostrato per la prima volta proprio nella giornata di ieri in occasione dell’inaugurazione.

Polestar 3 è un SUV “coupè” ad alte prestazioni, che si differenzia quindi dalla berlina sia per dimensioni che per target di vendita. Polestar 3 è equipaggiata con un sistema di trazione integrale a doppio motore che eroga una potenza di 489 CV (360 kW) e una coppia di 840 Nm. Questo permette al crossover di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 209 km/h.

I clienti hanno la possibilità di scegliere il Performance Pack, che riduce il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h a 4,6 secondi, aumentando la potenza a 517 CV (380 kW) e una coppia di 909 Nm. Oltre ai miglioramenti sul fronte delle prestazioni, questo pacchetto include sospensioni pneumatiche sportive Ohlins, dettagli in oro e cerchi esclusivi da 22 pollici equipaggiati con pneumatici Pirelli P-Zero.

L’energia proviene da una batteria da 111 kWh, che dovrebbe garantire un’autonomia fino a 610 km secondo il ciclo WLTP nella variante base e di 560 km in quella dotata di Performance Pack. La ricarica massima accettata, per entrambi i modelli, è di 250 kW in DC, mentre il consumo dichiarato si attesta sui 20 e 22 kWh / 100 km a seconda della variante.

Prezzo? A partire da 94.900 euro per il modello base, cifra che lievita fino a 101.900 euro per quella equipaggiata con Performance Pack; in ogni caso, per i più curiosi, ricordiamo che il configuratore è disponibile sul sito ufficiale.