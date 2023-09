La hypercar elettrica monoposto nella foto non è semplicemente un altro rendering, ma è il risultato del Polestar Design Contest 2022, presentato come un prototipo in scala reale all’IAA Mobility Show. Come suggerisce il nome, la Polestar Synergy è in realtà la fusione di tre progetti vincitori con il contributo dello studio di design della casa automobilistica. Dopo il debutto a Monaco, il concept sarà immortalato come modello in scala, segnando l’inizio della collaborazione tra Polestar e Mattel, che includerà anche le versioni Hot Wheels e Matchbox dei suoi modelli di produzione.

Il tema del Polestar Design Contest 2022 era incentrato sulle prestazioni sostenibili, quindi si presume che la maggior parte delle 600 candidature fossero auto sportive, supercar e hypercar a zero emissioni. La parte esterna della proposta vincitrice è una combinazione del design di Devashish Deshmukh e Swapnil Desai, entrambi con sede a Parigi. D’altro canto, gli interni futuristici si ispirano sul contributo di Yingxiang Li dalla Cina. Unire i tre progetti vincitori in un unico concept ha richiesto non meno di sei mesi di lavoro da parte dei vincitori e del team di progettazione di Polestar.

Parlando del concept, il responsabile del design di Polestar, Maximillian Missoni, ha dichiarato: “Quest’anno, la storia riguarda tanto la collaborazione quanto le prestazioni. Sono orgoglioso che il team sia stato in grado di guidare e supportare i vincitori nel realizzare il loro sogno come modello in scala reale. Non capita spesso che gli studenti designer ricevano una tale visibilità all’inizio della loro carriera”.

Il modello in scala 1:1 è una rappresentazione statica della hypercar elettrica con proporzioni estreme; il modello misura 4,56 metri di lunghezza e solo 1,07 metri di altezza, con numerose aperture che guidano l’aria attorno alla carrozzeria. Secondo il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, il concept dimostra che i veicoli elettrici possono essere “altrettanto, se non più, entusiasmanti dei loro equivalenti a motore a combustione interna”. Dopo essere stata esposta a Monaco, la Polestar Synergy intraprenderà un tour negli Stati Uniti, iniziando dall’Hot Wheels Legends Tour a El Segundo, in California, il 7 ottobre.