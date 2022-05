Prosegue la striscia di risultati positivi ottenuti dal team PoliMOVE, formato da studenti del Politecnico di Milano e dell’Università dell’Alabama; solo pochi mesi fa la monoposto a guida autonoma del team PoliMOVE si era messa in mostra durante il CES 2022 di Las Vegas, vincendo la Indy Autonomous Challenge grazie alla sapiente integrazione di hardware e software per la guida autonoma sulla monoposto Dallara.

Dopo l’ottimo risultato di Las Vegas, il team si è spostato ora a Cape Canaveral, al Kennedy Space Center della NASA, dove è riuscito a ottenere il record del mondo di velocità per un’auto a guida autonoma: dopo i primi test in cui l’auto ha raggiunto senza difficoltà i 300 km/h, il team ha deciso di spingersi ancora più in là fino a toccare i 309,3 km/h, questa la velocità massima toccata lo scorso 27 aprile sulla pista di atterraggio che una volta veniva utilizzata per lo Space Shuttle.

In realtà la velocità massima registrata è stata di 311,9 km/h, ma ai fini del record si è fatta la media di velocità su due passaggi in un tratto di 1 km in direzioni opposte.

Ora PoliMOVE si prepara a spostarsi ancora una volta, verso il circuito di Atlanta dove tenterà di ripetere l’impresa, ma stavolta su un vero tracciato per corse automobilistiche.

Il lavoro di PoliMOVE, così come quello di tanti altri team di sviluppo simili, aiuterà senza dubbio l’industria automobilistica a mettere a punto tecnologie di guida autonoma sempre più sicure e capaci: nel caso di questi record l’auto utilizzata è stata una Dallara AV-21, appositamente modificata per ospitare tutto l’hardware necessario a farla muovere autonomamente, con la parte di programmazione software che va a fare la vera differenza tra un team e l’altro.

Di seguito trovate il video del record, in attesa di vedere come si comporterà la monoposto di PoliMOVe su una vera pista automobilistica.