Polydrops è una compagnia californiana specializzata nella realizzazione di roulotte aerodinamiche progettate ad hoc per veicoli elettrici; con la nuova P19 Shorty, Polydrops è riuscita a ottenere un risultato strabiliante per il mercato elettrico, dando vita a una roulotte in grado di impattare così poco il consumo energetico dell’auto al fine di pareggiare, se non addirittura superare, l’autonomia chilometrica standard dell’auto quando non ha un rimorchio attaccato.

Proposta a 9950 $, la roulotte P19 Shorty è progettata per essere aerodinamica e funzionale, oltre che più economica della sua versione originale, chiamata P17A1. Gli unici optional previsti da Polydrops sono gli adattatori per i vari tipi di gancio traino, e una doccia da campo da circa 15 litri.

In California la velocità massima consentita a un veicolo privato con traino al seguito è di 88 km/h, ed è quindi questa la velocità di crociera su cui Polydrops si è concentrata per i suoi calcoli: secondo la compagnia, collegando una delle sue P19 Shorty a una Hyundai Ioniq 5 si possono addirittura superare le percorrenze originali dell’auto, che ha un ciclo EPA intorno ai 430 km con una sola carica. Nel video che vi riportiamo di seguito si può vedere un consumo di 5.8 km percorsi con 1 kWh su un percorso di circa 45 km alla velocità di 88 km/h: un risultato ottimale per Polydrops, considerato che normalmente le auto elettriche vedono la propria autonomia dimezzarsi quando si traina.

Oltre a essere aerodinamica, la P19 Shorty è realizzata seguendo i principi delle case più moderne, la cabina della P19 Shorty è finita in alluminio anodizzato chiaro che riflette le radiazioni solari esterne, mentre la temperatura interna è conservata grazie all’isolamento pensato per tutte le stagioni; le 4 finestre presenti sono dotate di coperture extra in caso di temperature particolarmente rigide, e all’interno lo spazio è sufficiente per ospitare due adulti durante la notte. Inoltre, la P19 Shorty può essere facilmente convertita in uno spazio di lavoro dotato di prese di corrente a 110V. La struttura leggera – appena 290 kg il peso totale – in alluminio migliora l’esperienza di traino e rende la roulotte eventualmente spostabile anche a mano in situazioni di emergenza.