Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che permetterà di ricominciare a progettare il Ponte sullo Stretto: è rinata così la Società Stretto di Messina che si occuperà di progettazione e realizzazione dell’opera con una partecipazione del ministero dell’economia e delle finanze, oltre che del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto è stato approvato “salvo intese” poiché ci sono ancora alcuni approfondimenti tecnici da ultimare prima di dare il via libera definitivo; la base di partenza sembra essere il progetto del 2011 opportunamente aggiornato dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Il progetto prevede la realizzazione del “ponte strallato più lungo del mondo, che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ingegneristica italiana”. Per chi non lo sapesse, il ponte strallato è il ponte sospeso e retto da cavi collegati ai piloni di sostegno: con una lunghezza di 3,2 km il Ponte sullo Stretto si prenderebbe di diritto il record per il ponte strallato più lungo del mondo.

Viadotto di Millau

Il ministro Matteo Salvini ha parlato di una giornata storica per le regioni coinvolte, Calabria e Sicilia, ma anche per l’Italia intera: secondo quanto affermato dal ministro il progetto sarà molto importante per ridurre le emissioni inquinanti nella zona dello Stretto, oltre a ridurre drasticamente i tempi per passare da una regione all’altra, con costi sensibilmente più bassi.

Infine, il ministro ha sottolineato l’importanza di questo progetto per quanto riguarda l’impatto economico sul tessuto sociale delle zone geografiche coinvolte ma non solo; il progetto coinvolgerà i migliori ingegneri di università italiane e internazionali e creerà tante opportunità di lavoro per i locali. Le due regioni coinvolte potranno avere un proprio amministratore nel Consiglio di Amministrazione della società che si occuperà del progetto.

Entro il 31 luglio 2024 il Governo prevede di approvare il progetto esecutivo in via definitiva per poter finalmente iniziare i lavori di un progetto di cui si parla da vari decenni.