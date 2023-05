Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà realizzato, ora è stato approvato come legge. Con 103 voti a favore, 49 contrari e tre astenuti, il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto per la costruzione dell’importante opera che collegherà la Calabria e la Sicilia, unendo l’Italia da Nord a Sud. Questa decisione segue l’approvazione della Camera avvenuta il 13 maggio scorso e stabilisce il quadro organizzativo della società Stretto di Messina SpA, dando inizio alle attività di pianificazione e progettazione del ponte.

L’approvazione è stata accolta suscitando grande soddisfazione da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e dalla maggioranza. Il vicepremier ha anche sottolineato che l’opera consentirà di risparmiare 6 miliardi di euro all’anno ai siciliani in termini di mancati collegamenti e permetterà la creazione di 100.000 posti di lavoro già dal 2024. L’obiettivo è iniziare i lavori di costruzione già l’anno prossimo, al fine di completare il ponte entro il 2030.

Per quanto riguarda gli investimenti necessari, è stato presentato un emendamento alla Camera che prevede l’aggiornamento del costo totale del ponte a un valore coerente con i 13,5 miliardi di euro. Il testo prevede anche la presentazione di una relazione finale sul progetto che sarà esaminata dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria. Il Consiglio sarà composto da cinque membri: il presidente e l’amministratore delegato saranno designati dal ministero dell’Economia e delle Finanze in accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre i restanti tre membri saranno scelti rispettivamente dalle regioni Calabria e Sicilia, nonché da RFI e ANAS.

Nel decreto legge è stato incluso un articolo aggiuntivo che disciplina le procedure di espropriazione necessarie per la realizzazione del ponte. Sarà creato un “cassetto virtuale” online per accelerare lo scambio di documenti e comunicazioni, oltre a un “fascicolo virtuale” per garantire la massima trasparenza delle procedure. In aggiunta al viadotto, verrà completata l’autostrada A19 Palermo-Catania e potenziato il trasporto pubblico nell’area dello Stretto di Messina.