Porsche 550one: l’elegante roadster tenuta nascosta per 12 anni

Durante gli scorsi mesi, la casa automobilistica tedesca Porsche, aveva mostrato al mondo intero un’inedita collezione di concept car, sino ad allora tenute nascoste. L’azienda, aveva presentato tali vetture come progetti mai entrati in produzione seppur avviati. A quanto pare, però, un discorso a parte riguarda la piccola Porsche 500one, la quale fu richiesta su commissione dall’ex boss del Gruppo Volkswagen Ferdinand Piech. Quest’ultimo, desiderava avere l’elegante vettura per omaggiare la storica 550 Spyder di Jeames Dean.

Ebbene dopo averla tenuta “nascosta” per ben 12 anni, grazie ad una immagine pubblicata sul un noto social da Walter de Silva, la Porsche 500one è stata mostrata al pubblico. La casa tedesca realizzò la vettura con motore centrale e alcuni dettagli inerenti all’aspetto estetico già visti su altri esemplari prodotti dalla stessa azienda, che imitavano infatti le Porsche dei mitici anni ’50. Basti pensare, ad esempi, alle prese d’aria e allo scarico centrale. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, sembrerebbe che la 500one sia caratterizzata dalla presenza di uno spoiler che si alza in maniera elettronica, tuttavia non è chiaro se, effettivamente, la Porsche in questione abbia tale caratteristica poiché lo scarico sembra non essere collegato a nulla.

Invece, la progettazione dell’abitacolo è nato partendo da un’idea del tutto nuova, dunque senza l’imitazione di nessun’altra vettura. Cambio manuale a sei marce e maniglie delle portiere a cinghia sono solo alcune delle peculiarità che disegnano gli interni della Porsche 500one. Linee molto pulite e minimaliste caratterizzano invece il design del veicolo, reso ancora più elegante grazie alla presenza di superfici in metallo e pedali in alluminio. Uno degli elementi che invece contraddistingue la casa automobilistica Porsche, che non manca dunque anche all’interno della 500one, è la presenza del tachimetro centrale.

Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l’azienda tedesca Porsche – a causa dei troppi impegni – potrebbe non aver avuto il modo e l’occasione di avviare la produzione in serie dell’elegante Porsche 500one.