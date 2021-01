Porsche 718 Cayman GT4 RS avvistata tra le curve del Nurburgring

La Porsche Cayman 718 GT4 rappresenta, ad oggi, forse una delle vetture sportive migliori del pianeta; caratterizzata da un potente motore centrale coadiuvato ad un raffinato cambio manuale, la piccola coupé della casa di Stoccarda assicura un livello di divertimento costante ed elevato.

Si tratta di una supercar estrema e non adatta a tutti, tuttavia nonostante questo aspetto sembra che Porsche sia vicina a presentare ufficialmente la variante RS, protagonista di questa nuova serie di foto spia. Annunciata nell’estate del 2019 da Markus Baumann, sviluppatore del famoso motore boxer che la equipaggia, alcune voci di corridoio suggeriscono che 718 Cayman GT4 RS potrebbe giungere sul mercato tra qualche mese.

Nel frattempo, la vettura è stata avvistata come da tradizione tra le curve del Green Hell indossando le classiche camuffature necessarie per nascondere alcuni importanti dettagli pre-produzione. Nonostante le vistose camuffature, è facile notare alcuni elementi direttamente ereditati dal mondo del motorsport come, ad esempio, l’imponente ala posteriore e le ruote mono dado.

Ad alimentare la supercar è atteso, ancora una volta, il 4 litri boxer aspirato da 6 cilindri in grado di erogare in questa occasione quasi 500 CV, circa 100 CV in più dell’attuale variante GT4. L’aerodinamica esasperata e l’incremento di potenza saranno solo alcune delle modifiche che Porsche ha previsto per questo nuovo modello. Secondo quanto emerso sino ad ora, sarà presente anche un assetto ulteriormente ribassato e raffinato, uno scarico rivisto e altre modifiche meccaniche atte a rendere la GT4 RS ancora più precisa tra i cordoli.

Prezzo? Ancora poche le indiscrezioni a riguardo anche se è lecito immaginare un posizionamento tra l’attuale Cayman 718 GT4 e il precedente 991.2 GT3, ossia in una forbice di prezzi compresa tra 100mila e 160mila Euro. L’aumento di prezzo sarà sicuramente importante ma giustificato dal continuo e approfondito lavoro svolto dalla casa di Stoccarda.

Non ci rimane quindi che attendere il debutto ufficiale che potrebbe concretizzarsi in occasione della presentazione della futura 992 GT3, già parzialmente mostrata durante lo scorso mese.