Porsche Design presenta la 911 Soundbar 2.0 Pro pensata non solo per gli appassionati di musica ma anche per gli amanti dei motori e delle corse. La casa costruttrice con sede a Ludwigsburg ha incluso funzionalità come Spotify Connect e porte HDMI 4K ma a contraddistinguere il dispositivo non sono solamente queste caratteristiche.

La 911 Soundbar 2.0 Pro in edizione rigorosamente limitata è ricavata dall’impianto di scarico originale Porsche 992 GT3. Per il nuovo sistema audio surround la società ha deciso di limitare la produzione a 500 pezzi. Il costo? Del tutto sostanziale, pari a ben 8.990 euro.

Nello specifico, la 911 Soundbar 2.0 Pro misura 150 x 46 x 50 cm e pesa ben 65 kg. Tuttavia, come dichiara l’azienda, la soundbar è in grado di erogare fino a 300 W di potenza in un array virtuale a 2.1.2 canali. A arricchire la soundbar, il supporto a tecnologie come Google Chromecast, Dolby Atmos, DTS-HD e Apple AirPlay 2. Come accennato in apertura, la 911 Soundbar 2.0 Pro include Spotify Connect, porte HDMI 4K e un modem Bluetooth 5.0 compatibile.

La stessa Porsche dichiara che la soundbar è dotata di una tecnologia di streaming multicanale in-room che si collega alla 911 Soundbar Special Edition, alla 911 Soundbar Final Edition e ad altri accessori audio Porsche Originals.

Non dimentichiamo che già nel 2017 Porsche decise di realizzare un sistema audio 2.1 dagli scarichi Porsche 911 GT3 ma la potenza della Porsche Design 911 Soundbar era limitata a soli 200 W anche se il suo suono era arricchito dalle tecnologie Dolby Digital Decoder e DTS TruSurround.

Chiunque voglia acquistare uno dei 500 esemplari può effettuare il preordine sul sito ufficiale dedicato Porsche Design. L’azienda prevede, infatti, di dare il via alla spedizione della Soundbar a partire dal 20 dicembre 2022 con consegna in 48 ore.