La Porsche 918 Spyder è una delle auto di produzione più veloci mai realizzate, e negli anni è stata messa a confronto con una gran quantità di avversarie; stavolta, per rendere la gara ancora più interessante si è scelto di far correre la 918 contro una moto, ma non una moto qualunque, bensì una KTM RC16 del team Red Bull che ha corso in MotoGP nella stagione 2021 – in sella a questa bestia a 2 ruote c’era nientemeno che Dani Pedrosa, ex pilota di MotoGP.

Dobbiamo ringraziare CarWow per aver organizzato questa interessante sfida: da una parte abbiamo la Porsche 918 Spyder, spinta da un motore V8 da 4.6 litri di cilindrata supportato da 2 motori elettrici per un totale di 890 cavalli e 1280 Nm di coppia, e dall’altra abbiamo una KTM RC16 da MotoGP con un motore da 1000cc e 270 cavalli di potenza, ma con un peso complessivo di appena 200 kg. La 918 Spyder è in grado di scattare da 0 a 100 in 2.1 secondi, saranno sufficienti per battere la KTM?

Nella prima delle gare i due mezzi sono testa a testa per metà del rettilineo, con una partenza fulminea da parte di entrambi; personalmente mi sarei aspettato una partenza più veloce da parte della 918, ma è in realtà il sistema “holeshot” utilizzato sulle MotoGP a fare la differenza sulla partenza, andando a modificare il baricentro della moto per permetterle di scaricare a terra tutta la potenza di cui dispone. Con l’aumentare della velocità la RC16 guidata da Pedrosa ha preso il largo, battendo nettamente la 918.

Il risultato si è ripetuto quasi sempre identico a se stesso in tutte le gare svolte, e quindi si è cercato di dare un vantaggio alla 918, per capire quanto più veloce sia la KTM rispetto alla Porsche: nonostante la partenza in movimento a 65 km/h in seconda marcia, mentre la KTM viaggiava alla stessa velocità ma in quinta marcia, il risultato alla fine dello scatto è rimasto lo stesso, la MotoGP ha comunque potenza e coppia a sufficienza per riprendere velocità in quinta e battere la potentissima ibrida di Porsche.