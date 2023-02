Porsche continua a sviluppare la sua nuova Boxster elettrica, avvistata ancora una volta a una stazione di ricarica in Germania: attesa sul mercato nel 2025, la Boxster elettrica è stata beccata a una colonnina Ionity e le immagini ci permettono di fare un’osservazione in merito alla posizione della presa di ricarica dell’auto, posizionata nella parte posteriore.

E’ possibile che la decisione di posizionare il caricatore nella parte posteriore sia stata presa per una migliore distribuzione dei pesi, aspetto fondamentale per massimizzare le prestazioni sportive; ma non è tutto, perché secondo le prime indiscrezioni diffuse dal profilo Twitter nextmove la nuova Porsche elettrica potrà essere ricaricata a 180 kW per ridurre al minimo i tempi di attesa alle colonnine.

Per garantire il successo di questo nuovo modello elettrico Porsche dovrà lavorare al meglio sulla distribuzione dei pesi e sul baricentro dell’auto, un aspetto non semplice quando bisogna integrare nella struttura dell’auto un pesante pacco batterie: il layout con cui vengono distribuite le celle agli ioni di litio si chiama “e-core” e secondo quanto afferma Porsche è perfetto per dare la sensazione tipica del motore centrale. Boxster e Cayman, nonostante siano i due modelli di ingresso della casa tedesca, sono sempre state auto molto piacevoli da guidare e dalle grandi capacità sportive, le controparti elettriche a cui Porsche sta lavorando non potranno certo essere da meno, ancor di più dopo il grande successo raccolto dalla Taycan. A proposito di Taycan, pur trattandosi di un prototipo pesantemente camuffato si può intuire come il design della nuova Boxster elettrica sia stato influenzato dalle linee della Porsche Taycan.

Per garantire ai propri clienti un’esperienza di ricarica ottimale, Porsche sta lavorando anche alla creazione di una rete di ricarica che dovrebbe essere pronta in tempo per il debutto dell’auto sul mercato; un po’ come già fatto da Audi, Porsche darà vita a degli ambienti dove si potrà lavorare o attendere in relax che la propria auto sia pronta.