Porsche Cayman 718 GT4 RS, ecco la nuova baby supercar con il DNA da pista

Attesa al debutto da ormai diversi mesi, Porsche ha ufficialmente svelato il nuovo allestimento di fascia alta dedicato alla gamma 718 a motore centrale; rispetto alla variante base, gli ingegneri di Stoccarda sono riusciti a ridurre ulteriormente il peso e aumentare la cavalleria del 4 litri aspirato tedesco. In altre parole, il nuovo propulsore a sei cilindri a bordo di Cayman GT4 RS raggiunge ora i 493 cavalli (79 in più rispetto a prima), permette all’auto di scattare da 0 a 100 in 3,4 secondi e raggiungere una velocità massima di circa 300 km/h.

La potenza è inviata all’asse posteriore attraverso il cambio automatico PDK a sette velocità, che riesce ad azionare gli innesti “alla velocità della luce”, secondo Porsche. Il peso è stato ridotto sostituendo il cofano e alcune parti anteriori con elementi in plastica rinforzata con fibra di carbonio, sostituendo le maniglie delle portiere con cinghie in cordura, riducendo la quantità di isolamento e installando un lunotto posteriore più leggero. Queste misure, abbinate a quelle attuate sul propulsore, consentono a Porsche di raggiungere un rapporto potenza-peso di 348 CV per tonnellata.

Porsche ha ottimizzato ulteriormente l’aerodinamica della GT4, ereditando elementi tecnici dalla 911 RSR GT da corsa come, ad esempio, l’ala posteriore a collo di cigno e le prese d’aria sui passaruota. I finestrini posteriori, sono stati sostituiti con delle prese d’aria per migliorare il flusso d’aria al motore, il cui sottoprodotto genera un “rumore elettrizzante di aspirazione proprio accanto alle orecchie del pilota”.

Disponibile, come ormai tradizione, il pacchetto Weissach, che prevede una finitura in fibra di carbonio per vari elementi di rivestimento esterni, terminali di scarico in alluminio, roll-bar in titanio e ruote in alluminio forgiato o magnesio da 20 pollici. Cayman GT4 RS arriverà nei concessionari la prossima estate ad un prezzo di circa 125mila euro (141mila dollari), praticamente la medesima cifra necessaria per acquistare una 911 Carrera 4. Il listino italiano deve essere ancora annunciato ma difficilmente si distanzierà troppo da quello americano.