Negli ultimi anni si è spesso sentito parlare di One Pedal Drive in riferimento alle auto elettriche: si tratta di una modalità di guida in cui si può controllare l’accelerazione e la decelerazione dell’auto utilizzando soltanto il piede destro e il pedale dell’accelerazione. In modalità One Pedal l’auto comincia a frenare automaticamente al rilascio del pedale dell’acceleratore, frenata che avviene tramite il motore elettrico così da permettere il recupero di una parte dell’energia utilizzata per la precedente accelerazione. Porsche, dal canto suo, non è d’accordo con questa visione e consiglia di veleggiare il più possibile, riducendo così al minimo gli sprechi di energia.

Nonostante sia entrata da poco tempo sul mercato delle auto elettriche, Porsche ha riscosso un grande successo grazie alla sua Taycan; come su tutte le auto elettriche, l’utilizzo efficiente dell’energia immagazzinata nelle batterie è di fondamentale importanza e in questo senso Porsche ha le idee molto chiare. Veleggiando, o facendo “coasting”, il motore elettrico si “stacca” dalle ruote e la frizione viene praticamente azzerata: secondo Porsche questo è “il modo più naturale di permettere a un veicolo di continuare a muoversi senza propulsione“.

Martin Reichenecker, Senior Manager della divisione Chassis Testing di Porsche Engineering, ha affermato che questo stile di guida è quello più efficiente da adottare su veicoli elettrici, poiché mantiene l’energia cinetica sull’auto anziché richiedere l’ennesima conversione di energia che andrebbe inevitabilmente a sprecarne una parte.

Questo non significa che Porsche non consenta il recupero dell’energia durante le frenate, infatti su Porsche Taycan quasi il 90% delle frenate avviene tramite il motore elettrico – quindi con la possibilità di recuperare l’energia – senza l’attivazione dei freni idraulici, ma non è prevista la One Pedal Drive e quindi non è possibile fermare completamente il veicolo senza l’utilizzo del freno idraulico. In fase di frenata, pensate, una Porsche Taycan Turbo S può generare fino a 290 kW di energia, sufficienti ad aggiungere 700 metri di autonomia di guida in soli 2 secondi di frenata, il tutto risparmiando anche dischi e pastiglie dei freni, che non fa mai male.