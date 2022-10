Arriva un importante aggiornamento per la gamma di e-bike marchiata Porsche. Ad ufficializzare le novità è la stessa casa costruttrice tedesca che, nelle scorse ore, ha annunciato l’introduzione di alcune modifiche che andranno ad ottimizzare i modelli Cross e Sport.

Congiuntamente alla iniziative legate al settore automotive anche la micromobilità elettrica sta assumendo un ruolo centrale nella transizione green. Motivo, per cui, la casa costruttrice di Zuffenhausen ha deciso di investire nel settore delle due ruote e lavorando allo sviluppo delle ebike.

Annunciati lo scorso inverno durante la presentazione della Taycan Cross Turismo , i modelli e-bike Cross e e-bike Sport realizzati in collaborazione con Rotwild e prodotti in Germania, si aggiornano con una nuova versione che, rispetto alla precedente, va ad ottimizzare l’esperienza di guida e ad aumentare le prestazioni.

Secondo quanto diffuso, il modello eBike Sport conta su nuovi pneumatici Continental, in grado di offrire un’aderenza ottimale anche su strade più difficili da percorrere. Considerata da Porsche la compagna perfetta per la vita di tutti i giorni, l’ebike Sport ospita un differente impianto frenante, costituito da un disco con pinza Magura a 4 pistoncini presente anche sulla ruota posteriore, che va dunque a creare un perfetto bilanciamento dei freni. Il motore Shimano EP-8, accompagnato da una batteria da 630 Wh, garantisce inevitabilmente una potente accelerazione durante la guida.

A completare l’e-bike Sport, l’illuminazione Supernova integrata nell’attacco manubrio e nel reggisella che marca ulteriormente l’aspetto sportivo della bici marchiata Porsche e il nuovo connettore per smartphone.

Motore Shimano EP-8 con batteria da 630 Wh anche per il nuovo modello eBike Cross realizzato da Porsche, accompagnati da freni Magura-MT Trail e cambio Shimano XT a 12 velocità. Non a caso, il potente motore EP-8 si contraddistingue per la sua capacità di garantire prestazioni ottimali durante l’esperienza di guida. A rendere del tutto confortevole la guida del ciclista, non manca la presenza del reggisella Crankbrothers che assicura una seduta comoda grazie alla possibilità di essere regolato in base alle esigenze dell’utente. Tuttavia, Porsche ha deciso di implementare la nuova forcella ammortizzata Fox 34 Performance con 120 mm di escursione, in combinazione con l’ammortizzatore Fox Float DPX con 100 mm di escursione nella parte posteriore, che assicura il massimo del confort su diversi tipi di percorso.

Secondo quanto diffuso da Porsche, le nuove e-bike Porsche sono disponibili presso i Centri Porsche e sul sito ufficiale dedicato al prezzo di 10.900 euro per la versione Sport e 8.900 euro per la Cross.