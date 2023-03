La casa automobilistica Porsche starebbe dialogando con il colosso Google per integrare il suo software all’interno dei sistemi di infotainment delle vetture. Come sappiamo, sono sempre di più le case automobilistiche che investono nella progettazione di nuove tecnologie da implementare nelle vetture al fine di offrire agli utenti un’esperienza d’uso ottimale.

Non a caso, investire nella realizzazione di sistemi di infotainment sempre più avanzati è prerogativa di diverse aziende del settore. Come dichiarato dal CEO di Porsche, Oliver Blume, a margine della presentazione dei dati finanziari relativi al 2022, la società starebbe già dialogando con Google con l’obiettivo di rendere le proprie auto del tutto innovative.

Nonostante la dichiarazione del CEO di Porsche, però, sono ancora del tutto indefiniti i dettagli relativi ad una collaborazione tra le due grandi società. È chiaro che l’integrazione nel sistema di infotainment delle auto a marchio Porsche del software Google darebbe la possibilità a tutti gli utenti di utilizzare app come Google Maps e Google Assistant senza distrazioni alla guida.

La dichiarazione di Oliver Blume lascia, in ogni caso, ben sperare: non possiamo infatti escludere che la casa automobilistica tedesca sia già al lavoro per ottimizzare le tecnologie presenti a bordo delle sue vetture. Se si arriverà all’ufficializzazione di un accordo tra Porsche e Google bisognerà capire se il nuovo software entrerà a far parte dei sistemi di infotainment di tutti i modelli, o solamente di alcuni.

Non dimentichiamo che già a gennaio Porsche stava valutando l’integrazione del software di Google per dare ai suoi clienti l’accesso alle applicazioni Google come Google Maps e Google Assistant senza bisogno di collegare l’auto ad uno smartphone Android. Non resta dunque che attendere aggiornamenti sulle prossime mosse della casa automobilistica Porsche: il raggiungimento di un’intesa porterebbe il marchio tedesco nella lista di aziende costruttrici che hanno scelto Google come alleato per l’integrazione di nuovi software all’interno delle auto.