Porsche e Gran Turismo: evolverà così il marchio?

Porsche ha creato un nuovo concept di auto sportiva elettrica per il settimo capitolo della serie di videogiochi Gran Turismo, fornendo indizi sull’evoluzione del linguaggio di design dedicato alle soluzioni elettriche. Si chiama Vision Gran Turismo e rappresenta il primo concept stand-alone di Porsche per il famoso titolo dedicato alle console di casa Sony e atteso per l’inizio di marzo.

Sebbene non vi sia alcun intento di produzione per il concept, Porsche ha costruito una controparte fisica a grandezza naturale e il capo del design Ingo Bauer-Scheinhütte ha dichiarato che, nonostante si tratti di concept “virtuale”, il realismo rappresenta ugualmente una delle priorità per il marchio tedesco. Vision Gran Turismo giunge a poche settimane di distanza da Mission R, la vettura elettrica dalla quale nasceranno le future Boxster e Cayman.

Bauer-Scheinhütte ha affermato che le dimensioni e la silhouette strizzano l’occhio all’eredità di Porsche come produttore di piccole auto sportive, come la 356 e la 550, e che i designer si sono concentrati sulla creazione di un concetto non troppo estremizzato. Il concept appare sin da subito estremamente aerodinamico e impreziosito di una serie di appendici attive capaci di muoversi indipendentemente in base alla velocità o alla tipologia di curva da affrontare.

I fari integrano invece la nuova firma luminosa “a quattro punti” di Porsche e seguono gli stilemi della 909 Bergspyder del 1968. Come le più moderne vetture da corsa, Vision Gran Turismo prevede una pedaliera regolabile, carrozzeria in fibra di carbonio a vista e un volante da gara rivestito in Alcantara. I quadranti del cruscotto si ispirano al passato nella forma ma non nella sostanza; infatti, prevedono un sistema di proiezione oleografica che, secondo gli ingegneri Porsche, consente di abbracciare completamente il mondo digitale.

Le prestazioni sono ancora un mistero ma le dimensioni della vettura suggeriscono un comportamento agile ed estremamente dinamico tra i cordoli, quasi in controtendenza rispetto a Mission R che invece, con i suoi 1073 cavalli, riesce a raggiungere velocità di rilievo anche in rettilineo. Se volete scoprire tutti i migliori concept pensati e progettati da Porsche, a questo indirizzo è disponibile una raccolta dei migliori libri di automobilismo.