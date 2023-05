In un articolo pubblicato sulla rivista Porsche Engineering, gli ingegneri della tecnologia delle batterie di Porsche hanno discusso delle attuali tecnologie delle batterie e di come potrebbero evolversi in futuro per i veicoli elettrici, come Taycan e Macan EV. Attualmente, il litio è lo standard per la tecnologia delle batterie, ma presenta alcuni difetti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Tuttavia, utilizzando il silicio invece della grafite per l’anodo, le batterie potrebbero aumentare di dieci volte la capacità e consentire tempi di ricarica inferiori a 15 minuti. Una vera innovazione anche se il silicio può espandersi fino al 300% quando assorbe il litio, il che potrebbe danneggiare gli elettrodi e ridurre la durata della batteria.

Ma la grande svolta arriverà dalle batterie a stato solido; utilizzando una matrice elettrolitica solida al posto di un elettrolita liquido, queste batterie non solo sarebbero più leggere ma anche più compatte. E la mancanza di fluido le renderebbe più stabili e meno a rischio di incendio. Secondo quanto riferito, questa tecnologia aumenterebbe la densità energetica fino al 50% e si tradurrebbe in tempi di ricarica significativamente più rapidi.

Sebbene non sia ancora chiaro quando questi sviluppi potrebbero diventare fattibili, gli ingegneri Porsche prevedono che la tecnologia delle batterie migliorerà rapidamente a breve e si presume che a medio termine i veicoli elettrici potrebbero avere un’autonomia di 1.300 km (800 miglia) e tempi di ricarica inferiori a 15 minuti. Una vera novità che tuttavia richiederebbe nuovi charger con sistemi di raffreddamento attivo, per consentire una conduzione affidabile della potenza tra la stazione di ricarica e l’auto, in particolare per velocità di ricarica superiori a 500 kW. La tecnologia delle batterie è ancora agli inizi e importanti scoperte potrebbero cambiare la percezione del pubblico in grande stile.