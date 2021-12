Porsche festeggia i 70 anni in Australia con una speciale 911 GT3 Touring

Porsche ha presentato un’edizione speciale e limitata della 911 GT3 progettata solo per il mercato australiano; il modello è progettato per onorare il 70° anniversario della casa automobilistica nel paese. La storia di Porsche, in Australia, è iniziata con due 356, importate nel paese nel 1951 da Norman Hamilton. Questo ha reso l’Australia come il primo mercato a guida a destra a ricevere una Porsche e il secondo mercato, non europeo dopo l’America, ad ottenere le supercar teutoniche.

Come le precedenti 356, anche la nuova 911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition vanta una colorazione Fish Silver Grey Metallic, simile quindi allo storico Fish Silver Grey utilizzato sulle primissime vetture. Ideata sulla 911 GT3 con il pacchetto Touring, il modello presenta uno speciale badge con la bandiera della nazione, oltre a sedili scozzesi e una serie di caratteristiche interne uniche. Porsche afferma che questa è la prima volta che realizza un’edizione speciale per il mercato australiano.

In occasione della presentazione della vettura, Porsche ha tenuto un evento privato per celebrare il suo 70° anniversario nel mercato a cui hanno partecipato ospiti speciali, tra cui l’ex pilota di Formula 1 Mark Webber. Porsche Cars Australia ha anche creato un libro commemorativo per celebrare l’occasione che ripercorre i suoi sette decenni di esistenza. A livello di specifiche tecniche poche le informazioni a disposizione anche se è lecito supporre che le figure siamo le medesime della 911 GT3 Touring, pertanto un propulsore 4 litri 6 cilindri da 510 cavalli in grado di spingere la vettura da 0 a 100 in 3,9 secondi. La velocità massima è invece limitata a 320 km/h. Prezzo? Nessuna informazione in merito ma sarà sicuramente legato in base alla quantità di esemplari prodotti; una “normale” GT3 Touring ha un prezzo di partenza di circa 180mila euro.