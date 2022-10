Il Porsche Festival 2022 è stata una grande festa per tutti gli amanti del marchio sportivo tedesco, noi compresi: la settima edizione del Porsche Festival si è svolta presso il Porsche Experience Center Franciacorta, inaugurato da poco più di un anno a Castrezzato, in provincia di Brescia.

L’edizione di quest’anno ha fatto registrare numeri importanti, raggiunti grazie alla passione di tutti i fan Porsche che sono accorsi all’autodromo nel caldo weekend di inizio ottobre: durante la due giorni di kermesse sono stati registrati 9127 visitatori, il dato più alto da quando la manifestazione ha presto vista nel 2015. Ma ovviamente a un Porsche Festival le protagoniste sono loro, le Porsche, di tutte le forme e colori esistenti – ben 1000 Porsche di tutte le epoche hanno sfilato lungo la pista di Franciacorta e sono state parcheggiate nel paddock, così che tutti i visitatori potessero ammirarle da vicino e fotografarle nel dettaglio.

Tra le varie attività disponibili, Porsche ha regalato ad alcuni fortunati la possibilità di salire a bordo di una 911 della Carrera Cup, per vivere la “Carrera Cup Experience“: pur non essendo stato tra i fortunati che hanno avuto occasione di viaggiare da passeggero su una di queste auto guidate da piloti professionisti, vi posso assicurare che stare su un’auto guidata da qualcuno che lo fa di mestiere vi farà riguardare le auto da un punto di vista completamente diverso.

Noi, dal canto nostro, abbiamo avuto l’immensa fortuna di poter godere di un bel turno in pista passato a bordo di una Porsche 911 Carrera 4 GTS, che vedete nelle foto di seguito: 30 minuti che sono letteralmente volati tra le curve tecniche e i brevi rettilinei del circuito di Franciacorta, un’esperienza davvero memorabile.

Per concludere, un po’ di numeri della manifestazione: i chilometri percorsi in pista durante i 2 giorni, sommando tutte le auto, sono stati 63.000; la Porsche più potente presente era la Porsche 918 da ben 887 cavalli; tra le auto presenti c’era anche una delle 30 Porsche 911 GT2 RS Clubsport Manthey-Racing prodotte in tutto il mondo, mentre l’auto più antica presente era una Porsce 356 America Roadster del 1953.