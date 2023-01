Porsche ha finalmente svelato qualche nuovo dettaglio, oltre a un video in anteprima, relativo alla nuova Macan 100% elettrica, attesa sul mercato nel 2024: si tratta della prima elettrica di Porsche a utilizzare l’architettura a 800 volt sulla piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con Audi.

Porsche è convinta nell’affermare che la nuova Macan elettrica sarà il SUV più sportivo della sua categoria, e le informazioni diffuse ci fanno ben sperare: innanzitutto, la Macan a batterie sarà dotata di un differenziale variabile a controllo elettronico, un dettaglio che permette all’auto di avere la trazione integrale, ma con una predominanza della trazione posteriore. Tutto questo sarà unito a un sistema elettronico di ripartizione della coppia e permetterà alla Macan EV di uscire veloce e agile dalle curve.

Secondo quanto afferma il marchio tedesco, la nuova Porsche Macan EV avrà – nella sua versione più potente – ben 603 cavalli e 1061 Nm di coppia; si chiamerà Turbo, come già visto sulla Taycan, anche se ovviamente il turbo non c’è.

Gestire tutta questa potenza non è semplice, specialmente su un’auto di queste dimensioni, e la gestione delle sospensioni diventa quindi fondamentale: sull’asse anteriore è stato completamente ridisegnato il doppio braccio oscillante, mentre al posteriore troviamo un sistema multi-link, il tutto completato da ammortizzatori a due valvole regolati dal sistema Porsche Active Suspension Management. Come anticipato, i modelli top di gamma della nuova Macan elettrica saranno dotati di sistema Porsche Torque Vectoring Plus per la ripartizione intelligente della coppia sulle ruote.

Il peso dell’auto sarà distribuito con un rapporto 48:52 e di conseguenza le ruote – che possono arrivare fino a 22 pollici di diametro – saranno dotate di pneumatici di larghezze differenti, proprio per compensare questo squilibrio voluto dagli ingegneri Porsche.

La ricarica, grazie all’architettura a 800 volt, dovrebbe essere molto rapida: si parla di circa 25 minuti per ricaricare il pacco batterie dal 5 all’80%. Nessun dato sull’autonomia dell’auto, ma è difficile immaginarsi un’autonomia inferiore ai 450 km con una sola carica per un auto di questo livello.