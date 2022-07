Di recente abbiamo riferito che diversi modelli di veicoli elettrici di casa Audi, Porsche e Bentley potrebbero subire ritardi di anni a causa di un problema software. Mentre fino a settimana scorsa si trattava per lo più di speculazioni, ora il CEO di Porsche ha confermato che Macan EV verrà rimandato di circa un anno.

Secondo le indiscrezioni, mentre l’hardware sarebbe disponibile e operativo, le problematiche sarebbero da imputare a Cariad e al mancato completamento della parte software. Più in dettaglio, il problema sarebbe la sezione di guida autonoma, non ancora adatta per il livello 4. Volkswagen è stata chiara in merito; desidera superare Tesla anche se al momento, sebbene i problemi e gli incidenti rilevati, l’Autopilot e la guida autonoma rappresentano due veri punti di forza per la casa americana.

I ritardi causati da Cariad avranno probabilmente un effetto a catena su altri modelli in arrivo; Bentley potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di veicoli elettrici per il 2030 e ora che vende più di 10.000 veicoli all’anno, non potrebbe neanche appellarsi a quelle regole speciali (in termini di emissioni) pensate per i produttori più piccoli.

Se il ritardo di Porsche di un anno vi sembra importante, sappiate che Audi ha dovuto posticipare Artemis di tre anni e si teme che l’intera gamma e-Tron potrebbe subire una pesante battuta di arresto. Insomma, il mercato dell’auto potrebbe non uscire così velocemente dalla crisi produttiva. Non rimane che attendere ulteriori informazioni su questo tema per capire quanti veicoli verranno posticipati; nel frattempo, sicuramente arriveranno nuovi dettagli sui progressi del SUV elettrico di Porsche. Stando alle ultime indiscrezioni, avrà una potenza compresa tra 300 e 500 cavalli e un’autonomia di circa 600 km.