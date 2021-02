Porsche: possibile quotazione in borsa e scorporo dal gruppo Volkswagen?

Porsche, una delle perle di maggior valore all’interno del gruppo Volkswagen, potrebbe presto subire una quotazione in borsa. L’indiscrezione è stata rilanciata da diversi organi di informazione: a Wolfsburg starebbero pensando a un’operazione finanziaria o, in alternativa, a uno scorporo di Porsche dal resto del gruppo. Al momento, nessuna conferma arriva dal quartier generale del colosso dell’automotive, che nell’ultimo periodo ha mostrato interesse verso alcune operazioni finanziarie.

La possibile quotazione in borsa di Porsche consentirebbe a Volkswagen di ottenere liquidità sufficiente a continuare il proprio progetto di elettrificazione, tra i più audaci e ingenti annunciati nell’intero settore. La decisione spetterà ai massimi vertici dell’azienda, i quali al momento avrebbero solamente visionato un possibile dossier nel quale sarebbe stato presentato il piano dell’offerta.

Volkswagen, qualora la quotazione dovesse essere confermata, punterebbe a mantenere la maggioranza del capitale, vendendo circa il 25% delle quote Porsche per ricavare un totale compreso tra i 20 e i 25 miliardi di euro. Una cifra congrua alle necessità di sviluppo sostenibile che il colosso industriale ha annunciato nel medio-lungo periodo. Non si tratta comunque dell’unica indiscrezione: di recente l’azienda tedesca sembra aver avviato delle opere di ristrutturazione interna, che coinvolgono i numerosi marchi sotto il suo controllo.

Le più suggestive riguardano sicuramente Bugatti, la quale sarebbe stata proposta alla croata Rimac, specializzata nella produzione di automobili sportive elettriche e Lamborghini, Ducati. I due marchi italiani sono stati al centro di numerose indiscrezioni che anticipavano un possibile passaggio da Audi proprio a Porsche. Alla casa dei quattro anelli di Ingölstad sarebbe poi stato garantito il controllo di Bentley. Notizie che a oggi si sono dimostrate prive di fondamento, ma che potrebbero suggerire come all’interno del gruppo Volkswagen siano in corso dei vivaci dibattiti per il suo futuro.