Porsche presenta una 911 GT3 livrea Le Mans per Barilla

La prima vettura ad essere prodotta sotto la stella del rinato programma Sonderwunsch (“auguri speciali”) di Porsche è la 911 GT3 “Le Mans” che si ispira alla 956 guidata dall’ex pilota automobilistico Paolo Barilla che vinse a La Sarthe nel 1986. L’auto del team Joest era ben nota per la sua livrea più che distintiva caratterizzata da una colorazione “NewMan” bianca, gialla e nera; tonalità che ora vengono riproposte da Porsche sulla 992 GT3.

La personalizzazione non è limitata alla singola livrea della carrozzeria, ma include anche una specifica tonalità sui cerchi e sulle rifiniture interne. Le modifiche a questo proposito sono numerose e, ad esempio, all’interno la leva del cambio è stata sostituita con una in alluminio fresato ispirato alla leggera sfera in magnesio presente sulla 956.

Il progetto ha richiesto uno sviluppo di quasi tre anni, iniziato originariamente su un muletto di 991.2 GT3 e terminato, ora, sull’attuale 992 GT3. Come accennato, questa vettura è la prima a nascere con il programma Sonderwunsch che prevede un livello di personalizzazione quasi senza limiti sia per la carrozzeria sia per gli interni. Il programma, riattivato dopo anni, consente ai clienti di lavorare sinergicamente con Porsche in ogni fase del processo di progettazione e sviluppo. I colori introdotti con questa specifica variante saranno presto disponibili anche a listino Porsche; pertanto, sarà possibile configurare l’attuale GT3 con il giallo “Summer Yellow” del programma Color of Choice Plus. Ogni vettura sarà poi successivamente supervisionata da Grant Larson, direttore del reparto Special Project. In aggiunta al programma “Factory Commissioning”, ad appannaggio delle vetture nuove, sono disponibili anche Factory Re-Commissioning e Factory One-Off per le vetture usate dei clienti e per le edizioni speciali.