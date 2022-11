Porsche è tra le case automobilistiche che hanno avuto più successo con la propria proposta elettrica: Porsche Taycan, la prima auto 100% elettrica della casa tedesca, ha fatto registrare numeri sorprendenti tanto che solo pochi giorni fa in Germania, nella fabbrica di Zuffenhausen, si è festeggiato per la Taycan numero 100.000 uscita dalla linea di produzione. Nel frattempo però, lo sviluppo delle nuove elettriche non si può certo fermare, ed ecco quindi comparire online per la prima volta delle foto che ritraggono la nuova Porsche 718 elettrica.

Ovviamente per il momento si tratta solo di un prototipo, e lo si può intuire anche da quanto poco l’auto sembri rifinita in questi scatti che vi riportiamo da motor1.com – con tanto di scarico finto e prese d’aria coperte da nastro adesivo: la nuova Porsche 718 sarà prodotta nei formati Boxster, quella appena avvistata, e in versione Cayman, e manterrà le sue forme classiche senza stravolgere quanto fatto in passato nonostante il cambio di motorizzazione.

La sfida non sarà semplice per gli ingegneri Porsche: replicare la maneggevolezza e le prestazioni di una 718 ma partendo dal presupposto di non avere più il motore centrale come peso principale – sostituito in questo caso dal pacco batterie che però corre lungo tutto il pianale, al fine di distribuire al meglio i pesi.

Porsche 718 nascerà sulla base della piattaforma Premium Platform Electric (PPE), sviluppata in collaborazione con Audi: grazie a questa piattaforma vedremo nascere le prime Porsche 718 dotate di una trazione integrale, grazie alla configurazione a doppio motore elettrico. Ovviamente la base di partenza resterà quella di un’auto a trazione posteriore, sia nella versione Cayman sia in quella Boxster.

Alcune voci parlano di una potenza compresa tra i 300 e i 500 cavalli, dati che poco si discostano dalle attuali potenze offerte dalla gamma endotermica: resta da capire quale sarà il dato della coppia erogata, la vera forza dei motori elettrici.

Il lancio sul mercato è atteso nel 2025, ma non è da escludere una presentazione ufficiale con largo anticipo anche solo per raccontarci il design dell’auto, che secondo alcuni sarà ispirato al concept Porsche Mission R.